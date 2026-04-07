Россияне все чаще выбирают работодателя не по вакансиям, а по тому, что о нем пишут его же сотрудники. По данным hh.ru, 32% опрошенных больше доверяют личным постам работников, чем официальному HR-контенту — даже если последний выверен и согласован до запятой. Подробности исследования — в распоряжении «Инка».

Опрос провели среди 1950 россиян в начале 2026 года, уточняют в hh.ru. В выборку вошли представители разных возрастных и профессиональных групп по всей стране: от ИТ и маркетинга до рабочих специальностей. Это позволяет рассматривать результаты как индикативные для рынка труда, хотя сами данные основаны на самооценке респондентов и отражают скорее поведенческие установки, чем фактические действия.

Интерес к «жизни внутри компании» стабильно растет: каждый второй читает посты сотрудников, а две трети следят за новостями потенциальных работодателей. Причем лучше всего заходят не отчеты о корпоративной культуре, а честные (или хотя бы выглядящие честными) рассказы о рабочей рутине.

Соцсети тем временем постепенно берут на себя функции рекрутинга. Уже 25% россиян получали предложения о работе через свой онлайн-нетворк. Основные площадки — Telegram (47%), сайты компаний (32%) и «ВКонтакте» (30%). Вакансии, конечно, никуда не делись, но теперь это скорее «официальная версия», которую кандидаты проверяют по другим каналам.

Бизнес это тоже понял и начал активнее «выводить людей в публичку». Сотрудникам помогают вести блоги, выступать и делиться опытом — не только ради личного бренда, но и как инструмент найма. Особенно активно это делают технологические и финтех-компании, где борьба за кадры давно идет на уровне репутации.

Причем соцсети влияют не только на этап выбора, но и на финальное решение. Каждый пятый изучает аккаунты сотрудников перед собеседованием, а 14% — даже перед выходом на работу, чтобы понять, во что он на самом деле вписывается.

Что это значит для бизнеса

HR больше не контролирует весь процесс найма — часть его ушла в соцсети. Сотрудники становятся каналом привлечения кандидатов, причем часто более эффективным и дешевым, чем классические вакансии. Но есть нюанс: управлять этим каналом почти невозможно — и он одинаково хорошо работает как на привлечение, так и на отток кандидатов.

