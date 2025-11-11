Российский обувной ритейлер Ralf Ringer оказался в центре налогового спора: столичная налоговая инспеция требует взыскать 1,28 млрд руб. с ключевой производственной структуры компании. Иск усиливает финансовое давление на бренд, который уже сталкивается с падающим спросом и ростом долговой нагрузки.

Freepik

Общий объем претензий превышает 3,2 млрд руб. В компании заявляют, что требования основаны на «спорных» итогах проверок за 2014–2017 годы.

Ralf Ringer управляет четырьмя фабриками и более чем 150 магазинами. При выручке группы в 11 млрд руб. в 2024 году чистая прибыль производственной структуры составила 176,8 млн руб., тогда как розница и головная компания получили убыток в 1,1 млрд руб. На фоне падения покупательской активности — число покупок одежды и обуви в России в целом снизилось на 10% за десять месяцев 2025 года — нагрузка на бизнес усилилась.

В 2025 году «Ральф Рингер ритейл» получил иски на 178,6 млн руб., преимущественно за долги по аренде. Ранее объем подобных требований не превышал 18 млн руб.

Читайте также Средний чек российских брендов одежды и обуви вырос на 11% за год

Юристы отмечают, что обращение в суд для взыскания недоимки используется, когда компания пропускает сроки внесудебного погашения. В случае дальнейших неплатежей налоговая может инициировать банкротство.

Причины проблем могут быть в высокой операционной нагрузке и падении трафика торговых центров, а также в снижении конкурентоспособности бренда. На фоне судебных споров и слабого рынка компанию ожидает сложный период стабилизации.