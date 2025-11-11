Российский обувной ритейлер Ralf Ringer оказался в центре налогового спора: столичная налоговая инспеция требует взыскать 1,28 млрд руб. с ключевой производственной структуры компании. Иск усиливает финансовое давление на бренд, который уже сталкивается с падающим спросом и ростом долговой нагрузки.
Общий объем претензий превышает 3,2 млрд руб. В компании заявляют, что требования основаны на «спорных» итогах проверок за 2014–2017 годы.
Ralf Ringer управляет четырьмя фабриками и более чем 150 магазинами. При выручке группы в 11 млрд руб. в 2024 году чистая прибыль производственной структуры составила 176,8 млн руб., тогда как розница и головная компания получили убыток в 1,1 млрд руб. На фоне падения покупательской активности — число покупок одежды и обуви в России в целом снизилось на 10% за десять месяцев 2025 года — нагрузка на бизнес усилилась.
В 2025 году «Ральф Рингер ритейл» получил иски на 178,6 млн руб., преимущественно за долги по аренде. Ранее объем подобных требований не превышал 18 млн руб.
Юристы отмечают, что обращение в суд для взыскания недоимки используется, когда компания пропускает сроки внесудебного погашения. В случае дальнейших неплатежей налоговая может инициировать банкротство.
Причины проблем могут быть в высокой операционной нагрузке и падении трафика торговых центров, а также в снижении конкурентоспособности бренда. На фоне судебных споров и слабого рынка компанию ожидает сложный период стабилизации.