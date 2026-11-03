Компании начали пересматривать бюджеты на искусственный интеллект: теперь бизнесу важно не просто внедрять ИИ, а понимать, какую реальную пользу он приносит. Стартап Larridin намерен помочь компаниям оценить эффективность таких вложений.

Tsd Studio, Unsplash

Стартап Larridin из Сан-Франциско привлек $30 млн в рамках инвестиционного раунда серии A. Компания разрабатывает платформу, которая отслеживает использование ИИ сотрудниками, оценивает влияние технологий на производительность и помогает выявлять возможности для сокращения расходов.

Как рассказал Джефф Керл, генеральный партнер Pelion Ventures, возглавившей раунд, расходы на ИИ стремительно выросли и теперь входят в число пяти-десяти крупнейших статей затрат многих компаний. При этом руководители не всегда понимают, какие инструменты используют сотрудники, насколько эффективно они работают и окупаются ли вложения.

Платформа Larridin интегрируется с внутренними системами компаний и анализирует взаимодействие сотрудников с ИИ. Она помогает определить, кто эффективно использует технологии, кому требуется дополнительное обучение и сколько рабочего времени удается сэкономить. При этом, по заявлению разработчиков, система не сохраняет содержание запросов сотрудников, а использует обобщенные данные и оценки.

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Генеральный директор и сооснователь Larridin Рассел Фрадин ранее работал в Comscore, которая занимается измерением эффективности рекламы и медиа. По его мнению, по мере роста расходов на ИИ у компаний возникает потребность в независимом инструменте для оценки отдачи от этих вложений — по аналогии с Comscore, Nielsen и Datadog в других отраслях.

Интерес к платформе уже растет: по словам Фрадина, число корпоративных клиентов увеличилось с одного в декабре прошлого года до 50 сейчас.

Рост компании совпал с изменением подхода бизнеса к искусственному интеллекту. В начале года компании призывали сотрудников активнее экспериментировать с ИИ и использовать больше токенов, чтобы ускорить внедрение технологий. Однако рост затрат заставил бизнес сосредоточиться на экономической эффективности.

Теперь компании чаще направляют запросы к разным моделям в зависимости от сложности задач, выбирают более дешевые решения и тестируют модели с открытым исходным кодом, в том числе разработки китайских лабораторий Moonshot AI и Z.ai.

В инвестиционном раунде Larridin на $30 млн участвовали Pelion Ventures, Andreessen Horowitz, Gradient Ventures, GFT Ventures и другие фонды. Ранее стартап привлек $17 млн на посевном этапе.

Сейчас в компании работают около 20 человек. После привлечения инвестиций Larridin планирует удвоить штат, расширив команды разработки, продаж и маркетинга.

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