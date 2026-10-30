Стартап Mintive, который разрабатывает платформу для управления корпоративными ИИ-агентами, объявил о посевном раунде на $7 млн. Раунд возглавил фонд Cowboy Ventures. Всего компания привлекла $11 млн. Продукт рассчитан на компании, которым нужно видеть, к чему имеют доступ агенты и из чего складываются расходы на их использование.

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В раунде также участвовали фонды Coatue, Operator Collective и Hustle Fund. Среди бизнес-ангелов — сооснователь Okta Фредерик Керрест, бывший главный научный сотрудник Google Джефф Дин и сооснователь OpenAI Андрей Карпати.

Основатели Mintive — Цзицюань Нгиам (Jiquan Ngiam) и Виджай Васудеван (Vijay Vasudevan). Нгиам, CEO компании, был первым сотрудником платформы Coursera, а после работы там занимался нейросетями в Google Brain. Технический директор Васудеван входит в число создателей TensorFlow — платформы, которая позволяет строить, обучать и развертывать ИИ-модели на разных устройствах.

В платформу Mintive входят несколько шлюзов. MCP-шлюз, через который ИТ-специалисты задают, к каким облачным сервисам и действиям агенты получают доступ. Отдельный LLM-шлюз направляет запросы к разным моделям и ограничивает расходы на токены. Еще один модуль управляет идентичностью агентов и правами каждого из них, а монитор отслеживает действия всех агентов в компании. Предприятия также могут создавать агентов, которые сами выполняют длительные задачи.

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Решения для управления агентами уже предлагают Amazon, Microsoft, OpenAI, Anthropic, LangChain, New Relic и Rippling, а из Y Combinator вышло более 40 стартапов в этой нише. Mintive делает ставку на простоту: по словам Нгиама, подключение занимает несколько нажатий, а песочницы, память и другие технические детали платформа берет на себя. С запуска продукта в феврале у компании появилось более 50 клиентов, среди них Ro, Modern Treasury, Мичиганский университет, Coursera, Apax и Stability AI.

Управляющий партнер Cowboy Ventures Айлин Ли объяснила решение опытом основателей и спросом на инфраструктуру для контроля над ИИ. Она отметила и сдержанный размер раунда: по ее мнению, многие компании выбирают размер раунда по моде, а не по реальной потребности в капитале. Для сравнения: Prime Intellect привлек $130 млн на раунде A при оценке $1 млрд.

Практика уже показала, что без контроля за расходами и правами использование ИИ-агентов дорого обходится бизнесу. Согласно опросу AvePoint среди 750 руководителей ИТ и безопасности, с инцидентами из-за ИИ-агентов за год столкнулись 88,4% организаций. В 50,1% случаев агент раскрыл или сохранил конфиденциальные данные.

А исследование Delinea показало, что политика доступа для ИИ есть почти у всех опрошенных, но лишь 19% компаний могут в реальном времени заметить выход агента за пределы полномочий. Из тех, кто сталкивался с таким выходом, 55% обнаружили его не раньше чем через сутки.

Агенты, которые работают без надзора, расходуют токены в больших объемах. Поэтому шлюзы с лимитами расходов и раздельными правами агентов, как у Mintive, служат ИТ-отделам и для безопасности, и для контроля бюджета.

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