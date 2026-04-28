Российские потребители в начале 2026 года стали чаще покупать электронику за рубежом, но при этом сократили расходы на такие заказы. По данным CDEK.Shopping, в первом квартале количество покупок выросло на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как общий объем трат сократился на 10%. Средний чек просел сразу на 18% — до 57,7 тыс. руб.

Такая динамика отражает смену модели потребления: покупатели не отказываются от техники полностью, но переходят к более рациональному выбору и стараются укладываться в меньший бюджет. Тренд на снижение среднего чека наблюдается уже несколько кварталов подряд и усиливается на фоне общей экономии домохозяйств.

Лидером трансграничных заказов по-прежнему остаются смартфоны, хотя их доля постепенно сокращается и сейчас составляет 28,4%. Далее следуют ноутбуки — 21,7% и игровые консоли — 12,9%. Одновременно растет интерес к категориям, где покупатели особенно чувствительны к цене и характеристикам: комплектующим для ПК, процессорам и аудиотехнике.

Показательно, что самым популярным товаром квартала стал процессор AMD Ryzen 7 9800X3D. Это указывает на смещение спроса от готовых дорогих устройств к самостоятельной модернизации техники. Второе место заняла Sony PlayStation 5, третье — iPhone 15. Покупатели все чаще выбирают не статусные новинки, а решения с лучшим соотношением стоимости и возможностей.

Причин роста заказов из-за границы две. Первая — сокращение выбора на внутреннем рынке. У российских поставщиков и дистрибуторов ассортимент сократился, а обновление модельных рядов идет медленнее. Зарубежные площадки, напротив, сохраняют широкий каталог и быстрее выводят новинки.

Вторая причина — ценовой разрыв. Даже с учетом доставки, комиссии посредников и пошлин техника за рубежом зачастую дешевле на 5–15%. Это становится особенно важным в условиях высокой стоимости кредитов и осторожного отношения к крупным расходам.

Похожие процессы происходят и внутри страны. По данным «Платформы ОФД», за первые месяцы года медианная стоимость покупок электроники и бытовой техники снизилась на 8–10%, а число продаж сократилось на 6–7%. Это означает, что россияне либо откладывают обновление устройств, либо переходят в более доступные ценовые сегменты.

При этом рынок снижается неравномерно. Если продажи ноутбуков и смартфонов снижаются, то категории практичного спроса показывают рост. Продажи холодильников увеличились на 18%, игровых приставок — на 22%, а спрос на роутеры достиг максимума за последние пять лет. Эксперты считают, что потребители перераспределяют бюджеты в пользу товаров, которые напрямую улучшают быт, домашнюю инфраструктуру или досуг.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.