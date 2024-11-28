Группа исследователей из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, возможно, обнаружила причину того, почему сложно удержать вес после похудения, проведя анализ тканей человека и эксперименты на мышах. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Ранее мыши с избыточным весом и с эпигенетической памятью испытывали более быстрый возврат веса после кормлении жирной пищей по сравнению с контрольными мышами, которые не имели избыточного веса. Лаура Хинте, специалист в области эпигенетики из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (ETH Zurich), вместе с коллегами называет этот феномен «ожирением памяти».

«Эти изменения, по-видимому, подготавливают клетки к патологическим реакциям в условиях ожирения, способствуя возникновению проблемного эффекта “йо-йо”, который часто наблюдается при соблюдении диеты, — пишут исследователи. — Внедрение этих изменений в будущем может улучшить долгосрочное управление весом и результаты в отношении здоровья».

Эксперименты на мышах показали, что потеря веса после значительного набора веса подготавливает жировые клетки адипоцитов к еще большей реакции на будущие диеты с высоким содержанием жиров, способствуя возвращению веса. Клетки не дают забыть о «настройке на ожирение».

Гены у мышей с лишним весом работают иначе, чем у особей из контрольной группы. У первых повышается активность генов, которые связаны с воспалением. При этом снижается активность генов, отвечающих за идентичность и функции жировых клеток.

В предыдущих исследованиях также отмечалось, что жировые клетки у мышей с ожирением утрачивают свою идентичность. Возможно, именно этот «кризис клеточной идентичности» приводит к снижению нормальных функций жировой ткани у людей с ожирением, несмотря на то, что у них больше жира, чем у здоровых людей, и он мог бы выполнять эти функции.

Исследователи также обнаружили признаки ожирения в жировых клетках людей, перенесших операции по снижению веса, по сравнению с клетками людей, перенесших обычные плановые операции, не связанные с весом.

Из-за ограничений, связанных с эпигенетическим анализом замороженной жировой ткани человека, команда не смогла показать прямую причинно-следственную связь у людей. Но в целом «эти результаты указывают на то, что ожирение вызывает клеточные и транскрипционные (ожирогенные) изменения в жировой ткани, которые не устраняются после значительного снижения веса», — поясняют исследователи.

Ожирение стало причиной 4 млн смертей в мире в 2015 году, более двух третей из них были связаны с болезнями сердца (главная причина смерти в мире). Ожидается, что уровень ожирения продолжит расти, поэтому необходимость понимания этой сложной проблемы становится главным вопросом.

С 1990 года избыточный вес и ожирение у детей почти удвоились, затронув все континенты. Эпидемии способствуют рост потребления сверхпереработанных продуктов, малоподвижный образ жизни и целенаправленная реклама, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем — гипертонии и диабету. По распространенности лидируют США. Это беспокоит исследователей.