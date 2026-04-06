В российских супермаркетах все чаще встречаются стеллажи с продуктами из Азии. Однако, как выяснила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), значительную часть этого ассортимента выпускают не за границей, а внутри страны. Почти каждый второй продукт с иероглифами на упаковке на деле сделан в России.

По словам главы АКОРТ Станислава Богданова, отечественные производители уже давно стали основой этой категории: покупатели выбирают их продукцию из-за привычного вкуса, прозрачного состава и невысокой цены — импортные аналоги обходятся дороже.

Однако, как отмечает основатель специализированной торговой сети «Красный дракон» Дмитрий Журавлев, по вкусу и составу продукция отечественных производителей серьезно уступает оригиналу, поскольку в Азии используют традиционные местные ингредиенты, а в России, пытаясь сэкономить, заменяют их более дешевыми аналогами или вовсе убирают из рецептуры.

Спрос на восточные продукты бьет рекорды. За последний год продажи выросли в диапазоне от 10 до 40% — в зависимости от конкретной категории. Ассортимент также расширяется: в разных сетях покупателям доступно от 43 до 85 видов лапши быстрого приготовления.

Стремительно набирает популярность и корейская водка соджу. С декабря ее присутствие на полках увеличилось на 11%, и теперь в магазинах можно найти 23 разновидности этого напитка. Меняются и предпочтения в лапше: покупатели все чаще выбирают ту, которую нужно варить или обжаривать, а не просто заливать кипятком. Продажи такой продукции за год выросли на 40%.

Крупные ретейлеры активно встраивают азиатскую тему в свою работу. В «Пятерочке» регулярно появляются новинки из Вьетнама, Китая и Южной Кореи. В некоторых магазинах установили кулеры с кипятком — можно сразу приготовить лапшу на месте. В крупных супермаркетах сети выделены специальные «азиатские стеллажи».

«Магнит» пошел дальше и открыл раменные прямо в магазинах у дома. Устройство простое: покупатель сам выбирает лапшу и добавки, платит на кассе и готовит блюдо в специальной раменоварке. Кроме того, в прошлом году в московском суперсторе «Магнит экстра» появился уголок с вьетнамскими продуктами.

В гипермаркетах «О’Кей» спрос на азиатскую продукцию в четвертом квартале 2025 года оказался почти в два раза выше, чем годом ранее, — рост составил 89%. Санкт-Петербург обогнал остальные регионы: там продажи увеличились на 34%. Больше всего покупатели интересовались снеками (рост в 11 раз) и десертами (рост в 8 раз).

Эксперты полагают, что тренд на Азию будет развиваться по двум сценариям. Импортные товары сохранят позиции там, где покупателям важна подлинность и аутентичный вкус. Российские же бренды будут отвоевывать массовый рынок за счет низкой цены и привычной рецептуры.

Взрывного роста категории уже не будет, считают аналитики. Рынок достаточно насыщен, и на первый план выходит не количество, а качество. Отечественные производители учатся адаптировать азиатскую кухню под российские вкусы — похожий путь страна уже проходила с японскими блюдами.

Популярности восточных продуктов способствует и укрепление связей со странами Азии, и увлечение молодежи корейской поп-культурой, и сотни роликов в соцсетях, где блогеры пробуют и готовят азиатские снеки.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.