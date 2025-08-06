Анализ рыночных данных свидетельствует о значительном изменении ценовой политики в сегменте beauty-услуг. В течение первых шести месяцев текущего года средняя стоимость визита в салон красоты или косметологическую клинику достигла 2,2 тыс. рублей, что на 14% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.
По данным сервиса T-Pay, в 2023–2024 годах рост был более умеренным — около 7%. Аналогичную динамику фиксирует «Платформа ОФД»: средняя стоимость транзакции в салонах красоты увеличилась на 14%, до 2,1 тыс. рублей. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен как минимум на 15% во второй половине года.
Основными факторами роста цен стали увеличение затрат салонов:
Несмотря на это, спрос на услуги продолжает расти. Количество транзакций в сегменте увеличилось на 3–5%, а бронирования через «Яндекс Карты» — более чем в 1,5 раза.
Салонам удается привлекать новых клиентов, включая мужчин и молодую аудиторию. Однако разница в среднем чеке между женщинами и мужчинами остается значительной — 63%. Также отмечается сдвиг в предпочтениях: клиенты чаще выбирают дорогие процедуры, такие как аппаратная косметология и лазерные методики.
Летний сезон традиционно остается пиковым для бьюти-индустрии, хотя в этом году спрос на некоторые услуги (например, педикюр) оказался менее предсказуемым из-за погодных факторов. Ожидается, что новый всплеск активности произойдет в конце декабря.
Параллельно с ростом спроса увеличивается и число салонов: в городах-миллионниках их количество выросло на 5%, а в целом по России — на 8,4%.