Анализ рыночных данных свидетельствует о значительном изменении ценовой политики в сегменте beauty-услуг. В течение первых шести месяцев текущего года средняя стоимость визита в салон красоты или косметологическую клинику достигла 2,2 тыс. рублей, что на 14% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Freepik

По данным сервиса T-Pay, в 2023–2024 годах рост был более умеренным — около 7%. Аналогичную динамику фиксирует «Платформа ОФД»: средняя стоимость транзакции в салонах красоты увеличилась на 14%, до 2,1 тыс. рублей. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен как минимум на 15% во второй половине года.

Основными факторами роста цен стали увеличение затрат салонов:

подорожание расходных материалов и косметики (ввозные пошлины на некоторые импортные товары выросли с 20% до 35%);

рост стоимости оборудования (аппараты для косметологии подорожали на 25–35% из-за логистических сложностей);

увеличение арендных ставок и коммунальных платежей.

Несмотря на это, спрос на услуги продолжает расти. Количество транзакций в сегменте увеличилось на 3–5%, а бронирования через «Яндекс Карты» — более чем в 1,5 раза.

Прочитайте также Чрезмерно пухлые губы признали непривлекательными — ученые назвали идеальные пропорции

Салонам удается привлекать новых клиентов, включая мужчин и молодую аудиторию. Однако разница в среднем чеке между женщинами и мужчинами остается значительной — 63%. Также отмечается сдвиг в предпочтениях: клиенты чаще выбирают дорогие процедуры, такие как аппаратная косметология и лазерные методики.

Летний сезон традиционно остается пиковым для бьюти-индустрии, хотя в этом году спрос на некоторые услуги (например, педикюр) оказался менее предсказуемым из-за погодных факторов. Ожидается, что новый всплеск активности произойдет в конце декабря.

Параллельно с ростом спроса увеличивается и число салонов: в городах-миллионниках их количество выросло на 5%, а в целом по России — на 8,4%.