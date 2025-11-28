Полноценный праздничный ужин для семьи можно организовать за 12 тыс. руб. при условии самостоятельного приготовления всех блюд, подсчитала для «Газеты. Ru» эксперт по антикризисному управлению Олеся Бережная. Ключевым моментом она назвала разумное распределение средств между категориями продуктов.

Freepik

Традиционно, больше всего придется потратиться на мясные блюда. Говяжий окорок обойдется в 1877 руб., в то время как запеченная курица потребует всего 512 руб. Мясная нарезка средней стоимости составит около 587 руб.

Значительную экономию можно получить и при выборе закусок, отмечает эксперт. Бутерброды с красной икрой (2538 руб. за 15 штук) или семгой (3770 руб.) вполне реально заменить более бюджетными вариантами со шпротами — это уменьшит затраты в девять раз. Кстати, сырная тарелка остается относительно доступной — примерно 330 руб.

Стоимость праздничного стола значительно варьируется по регионам, указывает Бережная. Жители Приволжского федерального округа могут приготовить бутерброды в 1,5 раза дешевле, чем в Московском регионе.

Эксперт советует подстроить празднично-съедобные траты к своим реальным финансовым возможностям. Важно сосредоточиться на планировании покупок, использовании сезонных предложений и не поддаваться импульсивным покупкам.

Такой подход поможет накрыть полноценный праздничный стол с двумя горячими блюдами, тремя салатами, мясной и сырной нарезками, бутербродами и напитками.