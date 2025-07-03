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«Размяться» перед IPO. В России запустят маркетплейс для инвестиций в частные компании

Краудинвестинговая платформа Zapusk создает инвестиционный маркетплейс — экосистему для размещения, покупки и перепродажи акций частных компаний. Первый продукт стартует в июле 2025 года. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

Инвестиционный маркетплейс будет включать три направления: тестирование спроса на инвестиции перед открытием раунда (Pre-Invest), вторичный рынок непубличных акций, а также технологическую и юридическую инфраструктуру для фондов и недвижимости.

Основатель Zapusk Григорий Светушкин пояснил, что платформа выявила три проблемы: сложность продажи акций до IPO, высокую стоимость и длительность процедуры акционирования, а также трудности привлечения мелких инвесторов.

Для их решения компания запустила Pre-Invest, позволяющий бизнесу проверять интерес инвесторов до открытия раунда с помощью обеспечительного взноса (5–20%), который можно вернуть. Вторичный рынок акций дает возможность продавать бумаги непубличных компаний с юридическим сопровождением.

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Инфраструктура для фондов и недвижимости помогает привлекать инвестиции в масштабируемые проекты, такие как клиники или отели, через формирование акционерных обществ. Также предусмотрен механизм входа мелких инвесторов в крупные венчурные фонды через коллективное участие.

До конца года через Pre-Invest и фонды планируется привлечь 450 млн руб., а в перспективе пяти лет — более 14 млрд руб. Объем сделок на вторичном рынке в 2025 году ожидается на уровне 135 млн руб., а за пять лет — свыше 8,1 млрд руб.

Zapusk ожидает привлечь 350 проектов за пять лет, включая 50 инвестиционных фондов, со средним чеком 50 млн руб. для проектов и 70 млн руб. для фондов. Все сделки проходят проверку на соответствие требованиям Центробанка. Для завершения разработки платформа привлекла 16,5 млн руб. из запланированных 38,9 млн руб.

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