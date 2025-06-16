В России начала работу платформа Coowners, позволяющая частным инвесторам стать совладельцами локальных заведений, например кафе или отелей, через приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом «Инку» сообщил сооснователь сервиса Илья Сотонин.

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ЦФА — это цифровые права на актив. Ими могут быть как аналоги биржевых бумаг — акции, облигации, фьючерсы, — так и специфичные инструменты, например токенизированные квадратные метры в новостройке.

В компании отметили, что на старте ЦФА работают как облигации — ценные бумаги, дающие владельцу право на получение фиксированного дохода в оговоренные сроки. Это единственный вариант, доступный для неквалифицированных инвесторов в рамках текущего законодательства, добавили там.

Помимо дохода инвесторы могут получить дополнительные привилегии — приоритетное бронирование или участие в закрытых мероприятиях.

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В качестве тестового запуска для инвестиций открыли сеть ресторанов Self Edge Japanese — 32 человека подержали ее 500 тыс. рублей. Им обещают доходность 20% годовых и дополнительные преференции. Выпуск размещен на платформе Т-инвестиций наряду с другими инвестиционными инструментами.

«При таком подходе посетители становятся не просто потребителями, а вовлеченными участниками — соинвесторами, которым интересна судьба проекта и его развитие», — отметил Алексей Буров, основатель ресторанной группы Dreamteam, владелец сети Self Edge Japanese.

В будущем платформа Coowners планирует выпуск ЦФА, привязанных к прибыли или доле в бизнесе. Это сделает возможным не только финансовое участие, но и позволит влиять на развитие проекта.