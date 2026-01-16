Новогодние корпоративы в 2025 году прошли далеко не во всех российских компаниях, а их бюджеты заметно сократились. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «Актион Бухгалтерия», праздничное мероприятие для сотрудников организовали лишь 35% организаций. Исследование охватило более 500 российских компаний, пишет «Газета. Ru».



Freepik

Доминирующим стал скромный бюджет: 37% респондентов сообщили, что на корпоратив было потрачено не более 50 тыс. руб. Вместе с тем, нашлись и те, кто не стал экономить на празднике: 14% компаний потратили на мероприятие суммы, достигающие 2 млн руб.



В большинстве случаев (58%) расходы полностью взяла на себя компания. Треть организаций (36%) выбрала формат «сборной солянки», где сотрудники сложились для общего праздника. Лишь в 6% случаев руководитель оплатил торжество из личных средств.



Эксперты связывают тенденцию к сокращению трат на корпоративные мероприятия с общим ужесточением финансовой политики бизнеса.

«Компании включили режим жесткой экономии, в том числе из-за новых поправок в Налоговый кодекс, которые заработали 1 января, — прокомментировала ведущий эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко. — Налоговая нагрузка на бизнес выросла, в связи с этим компании отказываются от второстепенных трат».

По ее словам, под сокращение часто попадают расходы на социальные мероприятия, благотворительность и корпоративы, которые напрямую не влияют на операционную деятельность.

Старченко также отметила, что налоговая реформа может быть не последней, и бизнес, ожидая дальнейшего роста фискальной нагрузки, продолжит искать способы оптимизации расходов для сохранения прибыли.