Корпоративные новогодние вечера — один из самых неоднозначных ритуалов рабочей жизни. Согласно исследованию холдинга «Ромир» и ретейлера Fix Price, только 28% россиян ждут их с искренним интересом, причем женщины (35%) проявляют энтузиазм вдвое чаще мужчин (17%), пишет ТАСС.

Freepik

Наиболее распространенная позиция — спокойное, без особых восторгов, принятие. Так к праздникам относятся 33% опрошенных, особенно сотрудники в возрасте 35–44 лет. Для них это привычная, но не самая волнующая часть декабря.

Однако немало и тех, кто предпочел бы избежать этого события. 12% респондентов заявили, что вообще не посещают корпоративы, и эта доля достигает 23% среди молодежи 18–24 лет. Еще 8% прямо говорят, что не любят такие мероприятия, а 4% предпочитают заглянуть на них ненадолго и быстро уйти.

Цели посещения тоже разнятся. Для 45% (и в особенности для женщин) это прежде всего возможность расслабиться и весело провести время. 31% ценят шанс укрепить отношения с коллегами в неформальной обстановке. Каждый пятый (20%) хочет почувствовать себя частью команды.

Но есть и более прагматичные или скептические взгляды: 18% видят в этом обязательную формальность, а 13% — площадку для полезных деловых знакомств.

Финансовая сторона вопроса тоже показательна. Чаще всего на подготовку (платье, прическа, маникюр) тратят от 3 до 7 тыс. руб. (26%). Почти четверть (24%) старается минимизировать расходы, а 23% укладываются в 3 тыс. Но есть и те, кто подходит к событию с размахом: 8% готовы потратить 7–15 тыс., а 3% — даже больше 15 тыс. руб.