Американская биотехнологическая компания Jupiter Neurosciences заключила с канадской PharmAla Biotech соглашение об эксклюзивной лицензии в США на ALA-002 — экспериментальную нерацемическую форму MDMA, которую рассматривают как возможную терапию ПТСР, тревожных и других нейропсихиатрических расстройств. Максимальная сумма выплат может составить около $100 млн, не считая возможных роялти, однако на старте PharmAla получит лишь $3,33 млн. Остальные $96,67 млн зависят от клинических, регуляторных и коммерческих результатов.

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До сделки основным клиническим проектом Jupiter оставался JOTROL — собственная формула ресвератрола с повышенной биодоступностью. Препарат проходит исследование фазы IIa при болезни Паркинсона, а другие возможные показания пока находятся на более ранних стадиях разработки. С ALA-002 компания открывает второе самостоятельное направление, связанное с нейропсихиатрическими расстройствами и MDMA-ассистированной терапией.

ALA-002 представляет собой запатентованный состав на основе MDMA с измененным соотношением двух энантиомеров, то есть зеркальных форм одной молекулы. По данным PharmAla, FDA относит разработку к категории новых химических соединений, или NCE, однако такая классификация не означает одобрения препарата или подтверждения его свойств. Разработчики рассчитывают снизить риск сердечно-сосудистых побочных эффектов и злоупотребления, сохранив свойства, связанные с MDMA-ассистированной терапией, но эти преимущества еще предстоит подтвердить в клинических исследованиях.

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Для Jupiter сделка расширяет само понятие долголетия. Ранее лекарственная программа компании была сосредоточена на нейровоспалении и нейродегенеративных заболеваниях, а теперь в портфеле появилось направление, связанное с психическим здоровьем. В логике Jupiter здоровое старение зависит не только от клеточных процессов, но и от сохранения функций мозга, нейропластичности и эмоционального благополучия.

Прямой связи между ALA-002 и долголетием при этом нет. Препарат разрабатывают для нейропсихиатрических расстройств, а не для замедления старения или продления жизни. В повестку здорового долголетия он вписывается лишь в широком смысле — через попытку сохранить психическое здоровье и качество жизни с возрастом.

В Jupiter называют ALA-002 второй независимой программой для заболеваний центральной нервной системы наряду с JOTROL. По условиям соглашения компания будет отвечать за разработку препарата в США, проведение клинических исследований, взаимодействие с FDA и возможный вывод на рынок, тогда как PharmAla сохранит права за пределами страны. JOTROL уже проходит фазу IIa, но сопоставимый публичный график дальнейших исследований ALA-002 пока не раскрыт.

ALA-002 остается экспериментальным препаратом, не одобренным FDA или другими регуляторами. Его безопасность и эффективность для пациентов пока не установлены, а заявленные преимущества перед рацемическим MDMA требуют клинического подтверждения. Поэтому около $100 млн — это верхняя граница возможных выплат, а не уже уплаченная цена актива. Большая часть суммы зависит от выхода проекта в фазу III, одобрения препарата и достижения установленных показателей продаж.

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