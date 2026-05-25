Разработчик офисного ПО «Мойофис» (ООО «Новые облачные технологии», НОТ) приступил к масштабной реструктуризации бизнеса, которая сопровождается сокращением персонала. В середине мая сотрудники получили уведомление о предстоящих увольнениях, сообщили источники, знакомые с ситуацией. По их словам, компания намерена сохранить в основном подразделения технической поддержки, тогда как остальные команды затронет оптимизация. В самой компании на запрос «Инка» заверили, что все идет в рамках закона.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Собеседники утверждают, что часть департаментов сокращают практически полностью. На фоне происходящего бывшие сотрудники создали чат, в котором состоит более 600 человек. Один из участников рассказал, что сначала работников пытались увольнять без компенсаций, однако после обсуждения коллективных исков и создания профсоюза условия расторжения договоров стали пересматривать. По его словам, некоторых сотрудников пытались вывести из штата под формальными предлогами, включая кратковременные опоздания и задержки с внутренней отчетностью.

О финансовых проблемах руководство компании сообщало еще весной. В письме сотрудникам, о котором ранее писал CNews, гендиректор Вячеслав Закоржевский указывал на снижение объемов ключевых направлений бизнеса и необходимость менять действующую модель работы. Компания заявляла о планах пересмотреть продуктовый портфель и организационную структуру, сосредоточив ресурсы на наиболее перспективных направлениях.

Финансовая отчетность НОТ за 2025 год зафиксировала резкое ухудшение показателей. Чистый убыток компании вырос более чем втрое — с 1,2 млрд до 4 млрд руб., а выручка сократилась на 50%, до 1 млрд руб. Одновременно задолженность по займам перед основным акционером увеличилась на 34% и достигла 24,96 млрд руб. Среднесписочная численность сотрудников за год снизилась с 1070 до 1013 человек.

В отчетности компания объясняла слабые результаты длительными циклами согласования контрактов, отсроченными поступлениями средств и сезонностью бизнеса. До 2025 года «Мойофис» активно инвестировал в разработку собственных решений и инфраструктуры. Компания продолжает работать в сегментах B2B и B2G, а также рассчитывает развивать направление B2C. В документах подчеркивалось, что продукты разработчика ориентированы на замену Microsoft Office в госсекторе, промышленности и финансовой сфере.

НОТ была основана в 2014 году Дмитрием Комиссаровым, которому сейчас принадлежит 5% компании. Контрольный пакет находится у АО «Лаборатория Касперского» — 68,8%, еще 22,7% принадлежат бывшему топ-менеджеру «Ростелекома» Андрею Чеглакову.

Юристы считают, что ситуация может подпадать под признаки массового высвобождения персонала. По словам адвоката Кирилла Дозмарова, в таких случаях работодатель обязан соблюдать дополнительные требования Трудового кодекса, включая уведомление службы занятости и профсоюза. Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что сотрудники вправе оспаривать увольнения, если дисциплинарные основания используются вместо официального сокращения штата.

Как заявил «Инку» на вопрос о происходящем в компании ее генеральный директор Вячеслав Закоржевский,

«все процессы, связанные с реструктуризацией бизнеса и пересмотром продуктового портфеля «МойОфис», идут в строгом соответствии с российским законодательством со всеми положенными компенсациями, условия обсуждаются с каждым сотрудником индивидуально».

