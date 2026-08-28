Французский стартап Lupin Dental привлек €15 млн в раунде серии A на развитие роботизированной системы для стоматологии. Компания рассчитывает, что финансирование ускорит работу над платформой, которая должна помогать врачам проводить сложные стоматологические процедуры.
Лидером раунда стала инвестиционная компания Fynveur, вложившая €10 млн. В финансировании также участвовали нынешние акционеры Lupin Dental и новые частные инвесторы. Кроме того, стартап получил заем от французского государственного инвестиционного банка Bpifrance, размер которого не раскрывается.
Lupin Dental основали в 2019 году стоматологи Галип Гюрель и Стефен Куби, специализирующиеся на эстетической стоматологии. Разрабатываемую платформу они называют «цифровой версией» собственного клинического опыта: по замыслу создателей, она должна объединить накопленные ими знания и мануальные навыки.
Fynveur и консультировавшая ее при сделке Invus будут помогать Lupin Dental со стратегическим и операционным развитием. Кроме того, Invus получит место в совете директоров стартапа. Кто именно представит компанию в совете, в сообщении не уточняется.
Lupin Dental разрабатывает роботизированную платформу с модульным программным обеспечением. По утверждению стартапа, система должна помогать стоматологам разной квалификации проводить сложные процедуры, которые обычно выполняют наиболее опытные специалисты, а также стандартизировать такие вмешательства. Система пока не получила разрешений регуляторов: компания ожидает допуска FDA в США и сертификации по европейскому регламенту MDR.
Lupin Dental называет привлечение капитала переходом к следующему этапу роста. При этом компания не раскрывает, на какие именно работы направит средства, когда рассчитывает завершить разработку и получить регуляторные разрешения. Сроки вывода платформы на рынок также не названы.
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