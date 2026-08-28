Французский стартап Lupin Dental привлек €15 млн в раунде серии A на развитие роботизированной системы для стоматологии. Компания рассчитывает, что финансирование ускорит работу над платформой, которая должна помогать врачам проводить сложные стоматологические процедуры.

Getty Images, Unsplash

Лидером раунда стала инвестиционная компания Fynveur, вложившая €10 млн. В финансировании также участвовали нынешние акционеры Lupin Dental и новые частные инвесторы. Кроме того, стартап получил заем от французского государственного инвестиционного банка Bpifrance, размер которого не раскрывается.

Lupin Dental основали в 2019 году стоматологи Галип Гюрель и Стефен Куби, специализирующиеся на эстетической стоматологии. Разрабатываемую платформу они называют «цифровой версией» собственного клинического опыта: по замыслу создателей, она должна объединить накопленные ими знания и мануальные навыки.

Fynveur и консультировавшая ее при сделке Invus будут помогать Lupin Dental со стратегическим и операционным развитием. Кроме того, Invus получит место в совете директоров стартапа. Кто именно представит компанию в совете, в сообщении не уточняется.

Lupin Dental разрабатывает роботизированную платформу с модульным программным обеспечением. По утверждению стартапа, система должна помогать стоматологам разной квалификации проводить сложные процедуры, которые обычно выполняют наиболее опытные специалисты, а также стандартизировать такие вмешательства. Система пока не получила разрешений регуляторов: компания ожидает допуска FDA в США и сертификации по европейскому регламенту MDR.

Lupin Dental называет привлечение капитала переходом к следующему этапу роста. При этом компания не раскрывает, на какие именно работы направит средства, когда рассчитывает завершить разработку и получить регуляторные разрешения. Сроки вывода платформы на рынок также не названы.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.