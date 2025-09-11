Компания ByteDance представила новую версию своей модели для генерации изображений — Seedream 4.0. Новая система объединяет функции создания изображений по текстовому описанию и их редактирования в одном инструменте, при этом работая, по заявлениям компании, более чем в 10 раз быстрее предыдущей версии.

ByteDance

Одним из ключевых преимуществ новой модели является возможность генерировать изображения с разрешением до 4K и гибким соотношением сторон. Кроме того, по словам разработчиков, улучшена читаемость текста, таблиц и диаграмм на изображениях. Пользователи могут удалять объекты или изменять освещение с помощью простых текстовых команд.

ByteDance утверждает, что по результатам внутренних тестов MagicBench и MagicArena, Seedream 4.0 занимает лидирующие позиции как в генерации, так и в редактировании изображений, приближаясь по качеству к GPT-4o от OpenAI. Это делает ее серьезным конкурентом на рынке ИИ-инструментов для работы с графикой.

Модель уже доступна разработчикам и компаниям через облачную платформу Volcano Engine — Ark, а также интегрирована в чат-бот Doubao и партнерские платформы, такие как fal.ai и Freepik.

Стоимость генерации одного изображения разрешением 1024×1024 пикселей составляет около $0.03 через API. Это на 30% дешевле ИИ-модели Google Gemini 2.5 Flash Image (Nanobanana), предлагающей аналогичные функции.

