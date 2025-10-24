Российские ИТ-компании планируют поднять стоимость программных лицензий в 2026 году на 10–40%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных игроков отрасли. Основной причиной называют предстоящие изменения в налоговом законодательстве, которые сейчас рассматривает Госдума. Среди них — повышение ставки льготных страховых взносов с 7,6% до 15% и общее увеличение НДС с 20% до 22%.

В «Группе Астра» сообщили о возможном росте цен до 40%. Компания объясняет это комплексом факторов: увеличением затрат на персонал и инвестициями в новые разработки, помимо налоговых изменений. Базовая индексация составит 10–12%, но если законопроект об отмене льгот по НДС для ИТ будет принят, дополнительно применят ставку 22%.

Председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов прогнозирует подорожание на 10% при сохранении текущих условий и на 20–40% в случае отмены налоговых льгот. «Если сейчас на налоги мы тратим 6% с оборота, то будем тратить 35%, в случае если налоговые льготы будут отменены», — заявил он. Гендиректор BPMSoft Юрий Востриков оценивает предстоящую корректировку в 25%.

Напомним, в 2023 году «Базальт СПО», «Лаборатория Касперского» и другие участники рынка подписали «Хартию о добровольном ограничении роста цен», согласно которой повышение не должно превышать уровень инфляции плюс 15% годовых.

Минцифры заявило, что следит за ситуацией и рассчитывает на самостоятельное регулирование зрелыми игроками. При необходимости ведомство готово рассмотреть дополнительные инструменты контроля.

Управляющий партнер ГК «КОРУС Консалтинг» Константин Смирнов полагает, что компании-заказчики перейдут к более избирательному подходу в приоритизации ИТ-проектов. Директор по консалтингу «СТРИМ Консалтинг» Петр Городецкий предупреждает о рисках для развития отрасли: многие продолжают использовать зарубежный софт нелегально, а параллельный импорт оборудования часто оказывается дешевле российских решений. Высокая ключевая ставка ЦБ уже ограничивает доступ бизнеса, особенно среднего и малого, к кредитам для масштабных цифровых инициатив, и рост стоимости лицензий станет дополнительным барьером.