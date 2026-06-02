Усиление ограничений VPN в России начало отражаться на работе компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. Наиболее чувствительными к изменениям оказались проекты, использующие международную инфраструктуру и решения с открытым исходным кодом.

По словам участников рынка, проблемы затронули не отдельные сервисы, а целые процессы разработки. Сложности возникают при загрузке обновлений, работе с репозиториями кода, синхронизации данных и использовании внешних библиотек. Даже при сохранении доступа к ресурсам их работа стала менее стабильной.

Ситуация особенно ощутима для отечественной ИТ-отрасли, где доля компонентов на открытом коде в отдельных продуктах достигает 50–90%. Перебои в доступе к зарубежным платформам напрямую влияют на разработку, тестирование и сопровождение программных решений.

Давление на рынок формируется сразу с двух сторон: сохраняются ограничения зарубежных сервисов для российских пользователей, а внутри страны усиливается контроль VPN-трафика. Наиболее заметными сбои стали в феврале—марте 2026 года, когда ограничения начали затрагивать в том числе корпоративные каналы связи.

В результате привычные операции занимают значительно больше времени. Процессы, которые раньше выполнялись автоматически за несколько минут, теперь могут требовать ручного вмешательства и растягиваться на часы. Это увеличивает затраты компаний и усложняет выпуск новых версий программных продуктов.

В Роскомнадзоре заявляют, что организации могут получить доступ к необходимым зарубежным ресурсам через механизм технических заявок. По данным ведомства, в перечень исключений уже включены более 57 тыс. адресов и подсетей 1,7 тыс. организаций, включая разработчиков ПО.

Однако участники рынка говорят, что даже при наличии исключений сохраняются проблемы со стабильностью соединений, скоростью работы сервисов и предсказуемостью процессов. Это затрудняет планирование проектов и повышает нагрузку на технические команды.

Дополнительные риски связаны с использованием VPN для удаленного доступа сотрудников к корпоративным системам. Если ограничения затронут и такие сценарии, бизнесу придтся перестраивать ИТ-инфраструктуру и искать новые способы безопасного подключения, что приведет к дополнительным расходам.

