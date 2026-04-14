Из-за использования VPN у россиян перестали открываться многие популярные сайты и приложения. С компьютера при включенном обходном инструменте становятся недоступны «Яндекс», VK и некоторые маркетплейсы. На телефонах аналогичные проблемы возникли с приложениями Сбербанка, Т-Банка и медицинских сервисов.

Под ограничения попали и государственные сайты, которые раньше были доступны, — pravo.gov.ru и regulation.gov.ru. Это говорит о том, что фильтрация трафика стала точнее: блокировки теперь затрагивают не только зарубежные, но и внутренние ресурсы. При этом, как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, сбои не всегда связаны именно с VPN — иногда проблема в самой мобильной связи.

В конце марта Минцифры провело совещания с операторами и ИТ-компаниями, где рекомендовало ограничить доступ к альтернативным способам подключения. С 15 апреля планируется блокировка российских сайтов для пользователей VPN.

У компаний по сути нет выбора: им придется выявлять VPN-трафик и ограничивать к нему доступ. Бизнес не хочет рисковать налоговыми льготами и господдержкой, поэтому вместо тотальных блокировок, вероятно, будут вводить точечные ограничения.

Специалисты отмечают, что определить использование VPN можно только по косвенным признакам — IP-адресу, геолокации и поведению пользователя. Но ни один из них не дает полной гарантии.

Некоторые операторы уже предлагают альтернативы. «Мегафон» и «Билайн» запустили сервисы с иностранными нейросетями (DeepSeek, Gemini, ChatGPT), для которых VPN не нужен. МТС развивает платформу MWS GPT. При этом более 20 регионов объявили тендеры на закупку VPN-услуг на сумму около 300 млн руб. — в основном для оповещения населения.

Эксперты считают, что большинство пользователей не заметят резких изменений после 15 апреля, но проверок и блокировок станет больше. Под удар в первую очередь попадут игровые сайты, маркетплейсы и площадки с жесткой антифрод-защитой.

