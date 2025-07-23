Разработчики сервиса Proton, специализирующегося на защищенных технологиях, анонсировали чат-бот Lumo. Главная особенность продукта — полное отсутствие передачи пользовательских данных на внешние серверы. Вся обработка информации происходит исключительно на устройстве самого пользователя.

Proton

Новый ИИ-помощник обладает впечатляющим набором функций. Он способен анализировать документы, генерировать программный код, составлять деловые письма и выполнять другие задач. При этом используется уникальная система шифрования с нулевым разглашением — данные надежно защищены и доступны только пользователю устройства.

Технологическая платформа Lumo объединяет несколько передовых языковых моделей, включая Nemo, Mistral Small 3, OpenHands от Nvidia и OLMO 2. Интеллектуальная система автоматически выбирает оптимальную модель для каждой определенной задачи.

Сервис уже поддерживает русский язык среди других основных языков мира. Пользователи могут бесплатно протестировать базовый функционал с некоторыми ограничениями, а за полный доступ предусмотрена подписка стоимостью $9,99 в месяц.

Даже функция веб-поиска, которая по умолчанию отключена, реализована с учетом максимальной конфиденциальности — используются только проверенные безопасные поисковые системы.

Появление Lumo особенно актуально в условиях растущей обеспокоенности пользователей вопросами цифровой безопасности. Этот продукт предлагает реальную альтернативу традиционным ИИ-сервисам для тех, кто не готов жертвовать конфиденциальностью ради удобства.