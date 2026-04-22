Разработчики альтернативного клиента Telegram — Telega — обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России с жалобой на Apple. Поводом стали удаление приложения из App Store, блокировка аккаунта в программе Apple Developer и ограничения на запуск уже установленных версий на iOS.

Приложение исчезло из App Store 9 апреля. С 17 апреля Apple начала маркировать его как «вредоносное ПО». По данным команды проекта, за 10 дней после обращений корпорация не дала конкретных объяснений и лишь подтвердила получение запросов. Компания требует признать действия корпорации злоупотреблением доминирующим положением, вернуть доступ к экосистеме Apple и пересмотреть правила работы с разработчиками.

В Telega заявили, что блокировка нанесла компании репутационный и финансовый ущерб, а решение было принято без аргументов, доказательств и возможности его оспорить. Разработчики также указали на непрозрачность процедур, автоматическую рассылку предупреждений пользователям и отсутствие времени на исправление возможных нарушений.

Компания утверждает, что сервис не содержит вредоносного кода, не является шпионским ПО и не угрожает безопасности пользователей. Одной из возможных причин удаления команда считает волну негативных отзывов после введения системы ожидания для новых пользователей на фоне роста нагрузки.

В ФАС в свою очередь пообещали проверить американскую компанию на предмет содержания признаков нарушения закона о защите конкуренции. В службе назвали обращение от разработчиков Telega не первым «сигналом» в отношении Apple. Корпорацию ранее несколько раз признавали нарушившей антимонопольное законодательство в России

Издание «Код Дурова» 19 апреля сообщило, что владельцы iPhone с установленным приложением столкнулись с критическим сбоем при обновлении до iOS 26.4.1. После установки прошивки устройства уходили в бесконечную загрузку и превращались в «кирпичи».

Telegram с 31 марта начал помечать аккаунты пользователей, использующих сторонние клиенты и «зеркала», предупреждая о снижении защищенности переписок. Несмотря на конфликт с Apple, сервис остается доступным в Google Play и RuStore.

