В российском IT-сообществе разворачивается дискуссия о том, насколько открытыми должны быть создатели искусственного интеллекта. Как стало известно «Ведомостям», отраслевые ассоциации, компании-разработчики и регулирующие органы обсуждают инициативу, которая может обязать их раскрывать подробности об обучающих данных для нейросетей.

Igor Omilaev/Unsplash

Речь идет о законопроекте, призванном установить контроль за развитием ИИ в стране. В одном из черновых вариантов документа фигурировало требование к разработчикам указывать целый ряд параметров: название набора данных, когда он был создан, для каких целей предназначался, в каком формате представлен, каков его объем и откуда он родом.

Правда, техническая сторона вопроса пока не решена — неизвестно, где именно будет аккумулироваться эта информация. Эксперты обсуждают два варианта: создать отдельный реестр для отечественных ИИ-разработок либо ограничиться реестром наборов данных.

Однако, как выяснилось, в актуальной версии законопроекта эти положения уже не встречаются. Источники объясняют это рамочным характером документа — он задает общие направления, но не углубляется в технические детали.

В Альянсе в сфере ИИ, который объединяет ключевых игроков рынка — «Сбер», «Яндекс», VK и других, высказали сомнения в практической пользе такой меры. По мнению участников альянса, попытка детально описать все массивы данных в реестровом формате потребует колоссальных затрат, не сопоставимых с итоговым результатом. А если компании подойдут к этому формально, ценность собранных сведений для анализа будет стремиться к нулю.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко ранее поясняли, что готовящийся законопроект призван закрыть сразу несколько важных вопросов. В частности, документ должен закрепить критерии, по которым нейросеть можно считать «российской», урегулировать вопросы авторского права на сгенерированный контент, ввести обязательную маркировку материалов, созданных ИИ, и определить, кто будет нести ответственность за возможные нарушения. Кроме того, новые нормы направлены на то, чтобы алгоритмы не использовали в преступных целях.

Подпишитесь на «Инк» в «Телеграм». Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.