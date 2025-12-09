Ситуация на рынке недвижимости Центрального федерального округа (ЦФО) показывает рекордно высокий разрыв между стоимостью нового и вторичного жилья. Согласно данным Центробанка, средняя цена квадратного метра в новостройках приближается к 300 тыс. руб., что на 84% превышает показатель вторичного рынка, где метр оценивается примерно в 163 тыс., пишут «Известия».

Freepik

Общероссийская динамика демонстрирует схожую тенденцию с разрывом в 61%. Ключевым драйвером такой диспропорции выступает господдержка: около 76% всех ипотечных выдач в октябре пришлось на льготные программы, преимущественно семейную ипотеку, чей спрос почти целиком сконцентрирован в сегменте новостроек.

Это позволяет застройщикам сохранять высокие ценники, чему также способствует модель проектного финансирования через эскроу-счета, из-за которой девелоперы не могут снизить цены до завершения строительства.

Дополнительным фактором выступает устойчивый рост цен на строительные материалы. По прогнозам, в следующем году стройматериалы подорожают на 30–40%. Официальная статистика по вторичному рынку включает около 60% домов советской постройки, что существенно занижает среднюю цену. Сравнение новостроек с объектами, возведенными за последнее десятилетие, показывает значительно меньший разрыв — от 5 до 22% по разным оценкам.

В итоге доступность жилья снизилась. Высокие цены взвинчивают обязательный первоначальный взнос: для приобретения скромной квартиры в 40 кв. м в ЦФО теперь требуется около 3,5 млн рублей, что на 27% больше, чем год назад.

Однако в перспективе рынок может начать перебалансировку. Постепенное снижение ключевой ставки Центробанком уже стимулирует рост выдачи рыночной ипотеки, который в третьем квартале составил 30%, что может оживить спрос на вторичное жилье.

Эксперты не исключают начала роста цен на 5–7% уже в первой половине 2026 года. Одновременно запланированная на следующий год корректировка условий семейной ипотеки — повышение ставки для семей с одним ребенком до 12% — может существенно охладить спрос на новостройки.