Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России в 2025 году заметно увеличился. По данным Росстата, мужчины в среднем получали 117,7 тыс. руб., женщины — 79 тыс. руб. Разница выросла до 38,7 тыс. руб. против 26,7 тыс. руб. в 2023 году.

Несмотря на общий рост доходов, зарплаты мужчин росли быстрее. Два года назад средний заработок мужчин оценивался в 87,8 тыс. руб., женщин — в 61,1 тыс. руб. Это означает, что рост зарплат не сокращает гендерный разрыв, а, наоборот, усиливает его.

Различия сохраняются и по фактически отработанному времени. Мужчины в среднем работают 42 часа в неделю, женщины — около 40 часов. При этом среднечасовая зарплата мужчин составляет 637 руб., женщин — 448 руб. То есть разница связана не только с количеством рабочих часов, но и с уровнем оплаты за одно и то же время работы.

Экономисты объясняют ситуацию отраслевой структурой занятости. Мужчины чаще работают в сегментах с более высокими зарплатами — добыче полезных ископаемых, строительстве, промышленности, транспорте, логистике, ИТ и финансовом секторе. Женщины чаще заняты в образовании, медицине, социальной сфере и розничной торговле, где доходы обычно ниже среднего.

Сказывается и распределение управленческих должностей. По данным Росстата, женщины-руководители получают в среднем 110,6 тыс. руб., мужчины на аналогичных позициях — 159,3 тыс. руб. Это говорит о том, что разрыв сохраняется и на более высоких карьерных уровнях.

Дополнительное влияние оказывает ситуация на рынке труда. В 2025 году в России продолжился кадровый дефицит, особенно в производстве, строительстве и транспорте. Именно в этих сферах работодатели активнее повышали зарплаты, чтобы удержать персонал, что дополнительно ускорило рост доходов мужчин.

В то же время компании постепенно расширяют программы гибкой занятости, удаленной работы и корпоративной поддержки семейных сотрудников. Такие меры должны повысить вовлеченность женщин в экономику и улучшить доступ к более высокооплачиваемым позициям, однако быстрых изменений рынок пока не демонстрирует.

