Депутат Госдумы Яна Лантратова попросила главу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского проверить, не сговариваются ли российские компании, чтобы сдерживать зарплаты сотрудников. Основанием для обращения стала публикация РБК о неформальных договоренностях работодателей не переманивать друг у друга дефицитных специалистов.

В своем запросе Лантратова назвала такую практику «крайне тревожной». По ее мнению, согласование кадровой политики между компаниями вместо честной конкуренции за работников может быть направлено на искусственное ограничение роста зарплат и снижение мобильности персонала. Это искажает рыночные механизмы, ущемляет права граждан и дает необоснованные преимущества участникам таких соглашений.

«Нельзя допускать, чтобы вместо честной борьбы за хорошего специалиста компании просто договаривались между собой. Это не конкуренция, а сговор, который бьет по карману обычных людей и тормозит развитие страны», — заявила парламентарий, добавив, что просит ФАС выяснить, насколько распространены такие практики.

Заведующая кафедрой трудового права МГЮА Надежда Черных напомнила, что работодатели обязаны повышать зарплату сотрудникам. Специалист пояснила, что трудовое законодательство требует индексации с учетом роста потребительских цен, однако конкретные сроки, периодичность и порядок повышения зависят от организационно-правовой формы компании и отраслевых соглашений.

За отказ от индексации предусмотрена административная ответственность: должностным лицам и ИП грозит штраф до 5 тыс. рублей, юридическим лицам — до 50 тыс. Черных отметила, что избежать этой обязанности не получится.

