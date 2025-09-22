Российские власти выделят более 250 млрд руб. на развитие электронной промышленности в 2026–2028 годах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на форуме «Микроэлектроника 2025». По его словам, деньги пойдут на перспективные научные исследования, модернизацию производств и создание новых предприятий.

Unsplash

За последние три года в электронику уже инвестировано свыше 300 млрд руб., в частности в текущем году — более 100 млрд руб., сообщил премьер.

Мишустин отметил, что, несмотря на внешние ограничения и санкции, отрасль за последние годы достигла значительного прогресса. За пять лет объем производства электроники в России увеличился вдвое, достигнув 3,4 трлн руб., а в 2025 году ожидается превышение отметки в 3,5 трлн руб.

Премьер-министр обозначил цель нарастить выпуск до 6,3 трлн руб. к 2030 году.

С 2020 года ассортимент российских электронных продуктов расширился с 2,5 тыс. до 36 тыс. наименований. За десять лет федеральный бюджет инвестировал почти 170 млрд руб. в освоение новых видов продукции, что позволило запустить свыше 500 проектов по созданию критически важных компонентов и систем. В их числе — модули высокоточного позиционирования для робототехники и беспилотников, оборудование для высокоскоростного интернета, станции спутниковой связи и телематические модули для автоматизированного управления.

Мишустин добавил, что в России научились разрабатывать и проектировать микросхемы, в том числе на уровне топологии 28 нм (масштаб элементов в кристалле процессора составляет всего 28 нанометра) и ниже.

«В целом отечественный комплекс в области микроэлектроники сейчас насчитывает около 18 линеек. Причем 12 из них за последние годы прошли через глубокую модернизацию. В активной стадии находятся и проекты по созданию еще семи производственных линий. За счет их реализации рассчитываем к 2030 году увеличить суммарные мощности более чем в восемь раз», — сказал он.