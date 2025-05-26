За последнее десятилетие интернет-трафик в России увеличился более чем десятикратно, это потребовало кардинального обновления технологической базы. На стратегической сессии правительства по развитию отрасли телекоммуникаций вице-премьер России Дмитрий Григоренко представил комплексный план модернизации цифровой инфраструктуры страны. Премьер Михаил Мишустин призвал обеспечить покрытие России спутниковой связью уже через два года.

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«Не везде есть техническая возможность проложить волоконно-оптические линии, — заметил Мишустин он. — Поэтому особое внимание надо уделять наращиванию орбитальной группировки, которая позволит получать быстрый и недорогой интернет на самых отдаленных территориях <…> Это ключевое направление. И надо сделать все необходимое, чтобы спутниковый интернет стал доступен по всей стране уже через два года».

В ближайшие годы в России будет организован полномасштабный переход на стандарт 5G, обеспечивающий скорость передачи данных, в десятки раз превышающую возможности LTE.

Это позволит не только удовлетворить растущий спрос на высокоскоростной интернет, но и создать основу для развития интернета вещей (IoT), умных городов и промышленных цифровых решений. Пилотные зоны 5G уже тестируются в крупных мегаполисах, а в перспективе покрытие распространится на всю территорию страны.

Особое внимание уделяется развитию низкоорбитальной спутниковой группировки. Эта технология, требующая минимальной наземной инфраструктуры, станет ключевым решением для обеспечения связью труднодоступных территорий. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, уже через два года спутниковый интернет должен стать общедоступным по всей России.

Правительство выделит до 107 млрд руб. на развертывание новой орбитальной группировки, включая обновление геостационарных спутников, которые обеспечивают телевещание и связь для критически важных объектов.

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Для ускорения развития цифровой инфраструктуры планируется сократить административные барьеры. В частности, будут упрощены процедуры подключения провайдеров к многоквартирным домам, а также развернуты сети сотовой связи вдоль федеральных трасс. Это улучшит качество мобильного интернета на транспорте и в пригородных зонах.

Мишустин также отметил важность импортозамещения в сфере телекоммуникаций. За последние два года на субсидирование инновационных проектов в отрасли связи было направлено 8 млрд руб.

Благодаря этой поддержке российские разработчики создали полностью локализованную базовую станцию 5G, а также оборудование для домашних беспроводных сетей и спутникового телевидения. Следующая задача — наладить их серийное производство и внедрение.

Реализация этих мер позволит России не только обеспечить повсеместный доступ к высокоскоростному интернету, но и заложить основу для технологического суверенитета в цифровой сфере. Уже в ближайшие годы страна может войти в число мировых лидеров по качеству и доступности связи.