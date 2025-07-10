Средний чек на культурные мероприятия в России за первое полугодие вырос на 33% по сравнению с 2024 годом и на 73% относительно 2023 года, достигнув 4,1 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Яндекс Афиши».

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В категории концертов средняя стоимость билета увеличилась на 22%, до 6,1 тыс. руб., спектаклей — на 15%, до 4,9 тыс., выставок — на 51%, до 1,9 тыс. Стендап-концерты показали минимальный рост — на 5%, до 4,2 тыс. В МТС Live сообщили о росте средней цены билета на 27%, до 2,2 тыс. руб., с максимальным увеличением в сегменте концертов на 45%, до 2,6 тыс.

Выросли не только цены, но и продажи билетов: спортивные мероприятия показали прирост на 176%, концерты — на 121%, театры — на 41%. В МТС Live отметили, что продажи билетов на стендапы выросли на 38%. Директор по маркетингу ГК Kassir.ru Александр Барсуков подтвердил рост интереса к фестивалям, выставкам и театрам, выделив концерты как лидера по продажам.

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Президент промоутерской компании NCA Михаил Шурыгин отметил, что рынок мероприятий сужается, артисты делают акцент на технологичность шоу, что повышает стоимость билетов. Продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич объяснил низкий рост цен на стендап высокой конкуренцией и насыщением рынка, где премиальные концерты редки, а начинающие артисты выступают на небольших площадках.

В МТС Live указали, что рост цен связан с инфляцией, удорожанием аренды площадок и логистики. Государственное влияние сдерживает рост цен на театральные билеты, добавил Шурыгин.