Эскалация напряженности на Ближнем Востоке привела к хоть и ожидаемому, но весьма ощутимому росту числа отказов от забронированных путевок. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, если в начале кризиса (конце февраля) требования о возврате средств выдвигали менее 10% клиентов, то к концу марта этот показатель перешагнул отметку в 35%.

Большая часть аудитории при этом сохраняет базовую лояльность рынку, предпочитая не забирать деньги, а переносить поездки на летние месяцы или выбирать альтернативные маршруты. Впрочем, процесс перебронирования осложняется необходимостью доплат, что вынуждает часть туристов окончательно отказываться от планов.

Смена геополитического климата спровоцировала резкий переток клиентских потоков в сторону Азиатского региона. Спрос на Объединенные Арабские Эмираты в марте сократился на 30% относительно прошлого года, интерес к Вьетнаму вырос трехкратно, а к Китаю — на треть. Турция в этой конфигурации пока остается в режиме ожидания до старта активной летней навигации.

При этом туроператоры, имеющие жесткие обязательства по чартерным программам в ОАЭ, оказались в уязвимом положении из-за роста топливных издержек, в то время как компании с динамическим ценообразованием оказались более устойчивыми.

Рыночные аналитики полагают, что осенью ОАЭ могут столкнуться с необходимостью агрессивного демпинга. Учитывая, что европейский рынок уже переориентировался на другие направления, арабские отельеры высшей категории могут снизить цены до уровня египетских курортов, чтобы удержать российского потребителя.

Эта ситуация разворачивается на фоне принятых государством мер поддержки: туристам гарантирован возврат средств из фондов персональной ответственности за несостоявшиеся мартовские поездки в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль и ряд других стран региона. Это решение последовало за официальными рекомендациями МИД и Минэкономразвития РФ воздержаться от посещения зоны конфликта и приостановить реализацию соответствующих туров.

По словам Ломидзе, несмотря на доступность механизма компенсаций, за выплатами из спецфондов к настоящему моменту обратились лишь около 10% участников рынка.

