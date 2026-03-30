С 1 апреля 2026 года владельцы iPhone в России лишатся возможности оплачивать подписки и покупки в экосистеме Apple со счета мобильного телефона. Операторы «большой четверки» получили соответствующее указание на совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым 28 марта — об этом РБК рассказали три источника на телекоммуникационном рынке.

Unsplash

Среди причин решения источники называют борьбу с оплатой VPN-сервисов через мобильный счет.

Кого это касается

Речь идет о значительной части аудитории. По данным Т-банка, iOS в России использовали около 42% смартфонов — каждый второй абонент МТС, «МегаФона» и «Билайна» использует iPhone. При этом, по данным самих операторов, именно Apple остается брендом номер один среди устройств в их базах, несмотря на санкции и прекращение официальных поставок.

Механизм оплаты через мобильный счет появился в России в 2019–2020 годах и стал основным способом оплаты сервисов Apple после 2022 года, когда компания заблокировала карты российских банков и систему «Мир» в Apple Pay. До отключения опция работала напрямую у МТС и «ВымпелКома» (Билайн), у «МегаФона» и T2 — через партнеров.

Представители «МегаФона», T2 и «ВымпелКома» от комментариев отказались. Запросы РБК в МТС, Минцифры и Apple на момент публикации оставались без ответа.

Что теперь

После отключения оплаты через мобильный счет у пользователей Apple фактически останутся только те способы расчета, которые соответствуют политике компании и действующим ограничениям в России. Они различаются по доступности, стоимости и юридическим рискам для владельцев устройств, поэтому универсального «простого решения» сейчас нет.

Самый доступный вариант — цифровые подарочные коды. Физические карты App Store исчезли из российской розницы еще в начале 2022 года, но 16-значные коды по-прежнему продаются на маркетплейсах и у онлайн-посредников. Главное ограничение — регион кода должен совпадать с регионом аккаунта Apple ID, иначе система откажет в активации. Плюс комиссия посредника, как правило, 15–20% от номинала.

Распространяется ли ограничение на подарочные коды — пока неизвестно. Один из источников РБК в операторских компаниях признал, что этот вопрос на совещании не прояснялся.

Второй путь — иностранная карта. Visa, Mastercard или UnionPay, выпущенные банками Казахстана, Армении, Турции или других стран, Apple принимает без ограничений. Для привязки потребуется изменить страну в настройках Apple ID на ту, где выпущена карта. Минус — открыть счет за рубежом для россиян становится все сложнее из-за ужесточения требований к документам.

Третий вариант — смена региона аккаунта. Технически это возможно, но предполагает отмену всех активных подписок, обнуление баланса и, как правило, использование VPN для смены IP — что противоречит самой логике запрета.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.