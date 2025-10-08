Сбербанк планирует внедрить новый способ оплаты с использованием биометрических данных — отпечаток ладони. Технология, протестированная банком десять лет назад, вновь возвращается.

Freepik

По информации от представителей банка, сейчас идет тестирование технологии оплаты по отпечатку ладони. Десять лет назад банк уже внедрял биометрию на основе венозной карты ладони, но теперь сервис будет реализован на новой технической базе. Идентификация клиента будет аналогична «оплате улыбкой» и сможет работать на терминалах, которые принимают такую оплату, объяснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Эксперты считают основным неудобством этого метода необходимость повторного сбора биометрических данных. Однако преимущество заключается в том, что банк может самостоятельно собирать биометрические данные и не обязан делиться ими с государственными структурами.

Читайте также Дубай первым в мире разрешит оплату госуслуг криптовалютой

Для принятия биометрических платежей банк должен создать коммерческую систему и приобрести векторы у Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы, куда все банки обязаны передавать собранные данные клиентов. Такие системы уже функционируют у Сбербанка, ВТБ, Т-Банка и банка «Ак Барс», а Альфа-банк планирует их построить. Важно, что у всех этих банков векторы предназначены для аутентификации по лицу.

Независимый эксперт Максим Митусов отметил, что оплата ладонью безопасна, так как анализирует капиллярную сетку ладони, которая более сложная и вариативная по сравнению с отпечатком пальца. Кроме того, предъявление ладони происходит на меньшем расстоянии, чем съемка лица камерой. По словам Митусова, ладонь подносится к устройству на 10−15 см, в то время как для съемки лица требуется расстояние 40−60 см.



Специалисты отмечают еще один важный аспект привлекательности этой технологии для участников рынка: она не требует получения разрешений и векторов от Центрального банка. Как резюмировал Максим Митусов, банк может использовать эту биометрию исключительно для своих нужд.

О появлении способа оплаты отпечатком ладони вскоре сообщил и ВТБ, презентовав новый сценарий оплаты на «Финополис-2025».

Для внедрения оплаты ладонью ВТБ создал инновационный терминал с ИК-датчиком, который считывает рисунок сосудов на руке.

«Кровеносные сосуды поглощают ИК-излучение больше, чем окружающие их ткани, поэтому они выглядят более темными на полученном при помощи ИК-датчиков изображении. Это осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони пользователя или генерации изображения при помощи нейросетей, что повышает безопасность решения для пользователей», — пояснил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.