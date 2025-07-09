9 июля 2025 года стало знаковым днем в истории Формулы-1. Представитель команды Red Bull официально подтвердил CNN Sports увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя команды, который он занимал на протяжении двух десятилетий.

Брэдли Коллиер/Press Association/AP/File

В своем заявлении команда воздержалась от указания конкретных причин этого решения, но выразила благодарность Хорнеру, подчеркнув, что он «навсегда останется важной частью истории Red Bull Racing».

Новым руководителем команды назначен Лоран Меки, ранее работавший в сестринской команде Racing Bulls.

Финансовое положение Хорнера на момент увольнения оценивалось в 40 млн фунтов стерлингов (около $50 млн). Однако эксперты прогнозируют снижение этого показателя, поскольку основу его состояния составляли доходы от работы в Red Bull.

В 2023 году его зарплата достигла значения в 8,92 миллиона фунтов ($11 млн) после 11-процентного повышения, а в 2025 году составляла около $10−12 млн с учетом бонусов. По уровню дохода среди руководителей команд Формулы-1 он уступал только Тото Вольфу из Mercedes.

Карьерный путь Хорнера в автоспорте начался с выступлений в младших сериях, включая Formula Renault, F3 и F3000. Не сумев пробиться в высшие дивизионы, он перешел в менеджмент, основав в конце 1990-х команду Arden International, которая добилась значительных успехов в Formula 3000. С 2005 года, возглавив Red Bull Racing, Хорнер привел команду к восьми чемпионским титулам в зачете пилотов и шести — в Кубке конструкторов.

Последние годы работы Хорнера омрачились скандалами. В феврале 2023 года Red Bull инициировала внутреннее расследование в связи с обвинениями в «неуместном поведении» в отношении сотрудницы команды.

Хотя официального подтверждения этим обвинениям не нашлось, утечка предполагаемой переписки, распространявшейся через Google Drive, нанесла удар по репутации руководителя. CNN не смог независимо подтвердить подлинность этих материалов.

Спортивные результаты команды в 2025 году также оставляли желать лучшего. Макс Ферстаппен, трехкратный чемпион мира, занимал лишь третье место в личном зачете, отставая на 69 очков от лидера, а сама команда Red Bull находилась на четвертой позиции в Кубке конструкторов с отставанием в 288 очков от McLaren.

Увольнение Хорнера активизировало слухи о возможном уходе Ферстаппена, несмотря на действующий контракт до 2028 года. Раймонд Вермелен, менеджер голландского гонщика, заявил, что ожидает разъяснений от руководства Red Bull относительно принятого решения. Эксперты связывают эту ситуацию с давней напряженностью в отношениях между Хорнером и отцом Ферстаппена, Йосом.