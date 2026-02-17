Коллекционная карточка с изображением Пикачу ушла с молотка за 16 $492 000. Торги проходили на аукционе Goldin Auctions в Нью-Джерси, сообщается на сайте площадки. Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за коллекционную карту в истории.

Giorgio Trovato/Unsplash

Экземпляр под названием Pikachu Illustrator работы Ацуко Нисиды, создавшей оригинальный дизайн персонажа, был выпущен в 1998 году в рамках конкурса японского журнала манги CoroCoro. Всего в мире существует 41 такая карта: 39 вручили победителям конкурса, еще две продал бывший сотрудник The Pokemon Company в начале 2020-х. Проданный экземпляр уникален — это единственная карта с наивысшим рейтингом GEM MT 10 от авторитетного оценщика PSA.

Аукцион стартовал 6 января с $500 тыс. К 16 февраля ставка выросла до 6 млн, а затем за короткое время взлетела до $3,3 млн. С учетом 24-процентной комиссии аукционного дома итоговая сумма достигла рекордных $16,5 млн.

Предыдущим владельцем раритета был блогер Логан Пол. В 2021 году он выкупил карту у коллекционера из ОАЭ за $4 млн наличными и еще один редкий экземпляр «Пикачу» стоимостью почти $1,3 млн. В прямом эфире Пол передал карту новому обладателю — венчурному инвестору Эй Джею Скарамуччи, сыну бывшего пресс-секретаря Белого дома Энтони Скарамуччи.

Несмотря на отсутствие громких игровых релизов в последние годы, популярность покемон-карт остается высокой. Рынок коллекционных карточек привлекает как энтузиастов, так и спекулянтов, а ажиотаж иногда приводит к конфликтам. Например, в августе 2025 года в токийском McDonald’s покупатели сметали Happy Meal ради лимитированных карт, выбрасывая еду и перепродавая вкладыши по завышенным ценам.

