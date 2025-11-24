Мессенджер Telegram провел успешный аукцион по продаже коллекционных цифровых папах в коллаборации с бойцом Хабибом Нурмагомедовым. По итогам торгов общая выручка составила около 347,194 млн руб., подсчитал ТАСС.

Freepik

Было распродано 29 тыс. коллекционных цифровых предметов в виде папахи — традиционного головного убора, который Нурмагомедов надевал на соревнования и контрольные взвешивания.

Средняя цена одного предмета составила 10 100 «звезд» (внутренняя виртуальная валюта Telegram, стоимость которой варьируется в пределах 1−2 рубля за штуку — прим. «Инка».)

Первый экземпляр папахи Хабиба Нурмагомедова был продан за 2 000 520 звезд. Победителем стал китайский коллекционер @fuhao.

Прочитайте также Исследование: Telegram окончательно стал ключевой площадкой для бизнеса и маркетинга

После покупки подарка на аукционе его можно бесплатно улучшить, чтобы получить уникальный номер. Самый престижный номер №1 достается участнику, занявшему первое место в аукционе. Этот номер присваивается единожды при улучшении и больше не меняется.

Этот аукцион стал не первым случаем, когда атрибутика Нурмагомедова успешно продавалась через цифровые платформы.

Ранее, в 2020 году, официальный магазин UFC также начал продавать шапки-папахи, сделанные вручную в Дагестане, по цене около $165 (12 тыс. руб.).

Сам Хабиб Нурмагомедов является легендой смешанных единоборств. Он завершил карьеру в 2021 году, имея беспрецедентный рекорд в 29 побед без единого поражения. В 2022 году его спортивные достижения были отмечены включением в Зал славы UFC.