Reddit постепенно откажется от полностью открытого доступа к платформе и перейдет к модели, ориентированной на авторизованных пользователей. Компания рассчитывает таким образом защитить контент от сбора данных ИИ-компаниями, увеличить доходы от рекламы и снизить зависимость от поискового трафика Google.

Pablo Merchan Montes, Unsplash

О планах рассказал генеральный директор Reddit Стив Хаффман во время конференции, посвященной финансовым результатам третьего квартала 2026 года. По его словам, интернет меняется: традиционный поиск постепенно уступает место ИИ-сервисам, которые самостоятельно формируют ответы на запросы пользователей и тем самым сокращают количество переходов на сайты.

Эти изменения особенно заметны на примере Reddit. Раньше пользователи нередко добавляли слово Reddit к поисковым запросам в Google, чтобы найти обсуждения и получить ответы от других людей. Однако сейчас компания сталкивается с сокращением поискового трафика. В октябре его объем в среднем снижался более чем на миллион запросов в неделю.

Reddit предупреждает, что, если эта тенденция сохранится, уже в следующем квартале количество ежедневно активных пользователей может сократиться на двузначный процент.

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По итогам третьего квартала число ежедневно активных пользователей Reddit во всем мире составило 130,3 млн — примерно столько же, сколько и кварталом ранее. При этом в США аудитория за квартал сократилась с 53,2 млн до 50,7 млн человек. В годовом выражении снижение составило 2%.

Несмотря на замедление роста аудитории, финансовые показатели компании продолжают улучшаться. Выручка Reddit за третий квартал увеличилась на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла $895 млн. Чистая прибыль выросла на 74% — до $283 млн. Основным источником дохода остается реклама: за квартал она принесла компании $847 млн, что на 54% больше, чем годом ранее.

Доходы от других направлений, включая лицензирование данных для ИИ-компаний, выросли на 35% и составили $48 млн.

В Reddit рассчитывают, что переход к авторизованной аудитории поможет увеличить доходы. Зарегистрированные пользователи предоставляют больше информации о своих интересах и поведении. Это позволяет компании точнее настраивать рекламу и предлагать более подходящий контент.

Речь идет не только о рекламных рекомендациях. Reddit планирует активнее использовать данные о предпочтениях пользователей для формирования персональных лент, рекомендации новых сообществ и подбора публикаций. В частности, это касается новой алгоритмической ленты «Для вас», которая будет объединять посты из сообществ, на которые подписан пользователь, с другими публикациями, подобранными на основе его интересов.

Однако у такого решения есть и обратная сторона: оно может существенно изменить привычную модель открытого интернета. До сих пор контент Reddit можно было находить через поисковики и просматривать без регистрации. Теперь компания намерена постепенно ограничить такую возможность.

Хаффман признал, что это серьезный шаг, особенно с учетом его приверженности идее открытого интернета. Тем не менее он считает переход к авторизованной модели правильным решением как для платформы, так и для бизнеса.

Изменения будут вводить постепенно. В четвертом квартале Reddit планирует протестировать новый подход на отдельных рынках за пределами США. Когда он станет доступен по всему миру, пока неизвестно.

При этом компания подчеркивает, что обязательная авторизация не означает отказа от анонимности. Пользователи по-прежнему смогут просматривать контент без привязки к своему аккаунту с помощью режима инкогнито, который сейчас находится в стадии переработки.

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