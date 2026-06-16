Социальные сети и видеоплатформы впервые стали главным каналом получения новостей в мире, обогнав сайты и приложения СМИ. Через такие платформы новости получают 54% опрошенных, напрямую через ресурсы редакций — 51%.

Смена каналов потребления совпала с самым низким уровнем доверия к новостям за всю историю наблюдений Reuters Institute. Только 37% респондентов заявили, что доверяют новостям большую часть времени. За год показатель снизился в 29 из 48 исследованных стран.

При этом спрос на информацию сохраняется. Исследование показывает не отказ от новостей, а смену маршрута, по которому аудитория к ним приходит. Все большую роль в этой цепочке играют платформы, рекомендации и алгоритмические сервисы.

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Еще одним каналом получения новостей стали ИИ-чатботы. За год доля пользователей, которые читают новости через них, выросла с 7% до 10%. Среди людей младше 35 лет показатель достигает 16%.

Пользователи обращаются к ИИ прежде всего за дополнительным контекстом. Самой востребованной возможностью стали уточняющие вопросы, которые помогают глубже разобраться в теме и получить объяснение происходящего. Эту функцию назвали ключевым преимуществом 42% пользователей новостных чатботов.

Для издателей и контент-маркетинга это означает рост требований к дистрибуции. Публикация материала в СМИ больше не гарантирует заметный охват сама по себе. Чтобы добраться до аудитории, теперь приходится учитывать логику социальных платформ, видеосервисов и новых ИИ-интерфейсов, через которые люди все чаще получают и объясняют для себя новости.

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