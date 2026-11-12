Трафик Reddit за год сократился на 13%. Аналитическая компания Similarweb сравнила посещаемость платформы в октябре 2025-го и октябре 2026 года. Одной из причин падения стало распространение ИИ-ответов Google, из-за которых пользователи все реже переходят на сторонние сайты из поисковой выдачи. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные Similarweb.

Brett Jordan, Unsplash

Речь идет прежде всего о функции Google AI Overviews, которая показывает пользователям краткие ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, прямо на странице поиска. Из-за этого люди могут получать нужную информацию, не переходя на сайты с первоисточниками. В результате Reddit, как и другие интернет-платформы, теряет часть посетителей, приходящих из поисковиков.

Генеральный директор Reddit Стив Хаффман также обратил внимание на эту проблему. По его словам, ИИ-обзоры Google практически не обеспечивают платформе дополнительного трафика. Хаффман предупредил, что при сохранении нынешней тенденции Reddit может столкнуться с двузначным снижением числа уникальных посетителей.

Впрочем, данные Similarweb не означают, что аудитория Reddit в целом сокращается. Согласно письму компании акционерам, в октябре 2026 года количество уникальных активных пользователей за неделю (WAU) выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показывает, что снижение общего числа посещений и рост активной аудитории могут происходить одновременно: речь идет о разных показателях.

На фоне изменений Reddit планирует уделять больше внимания зарегистрированным пользователям. Компания намерена перейти к модели, при которой для доступа к платформе в основном потребуется авторизация. Это также связано с тем, что поисковый трафик становится менее надежным источником новых посетителей.

При этом еще недавно отношения Reddit с Google помогали платформе наращивать аудиторию. В 2024 году компании заключили соглашение, в рамках которого Google получил доступ к контенту Reddit для обучения своих ИИ-моделей. По данным Similarweb, с мая 2023-го по май 2024 года поисковый трафик Reddit вырос на 39%.

Теперь ситуация меняется: ИИ-инструменты Google используют информацию с сайтов, но все чаще предоставляют ответы непосредственно в поиске. Пользователям становится необязательно переходить на площадки, где изначально размещен контент. Для Reddit это создает новую проблему: даже если материалы платформы продолжают появляться в поисковой выдаче, это не гарантирует переходов на сам сайт.

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