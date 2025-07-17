На аукционе редких геологических и археологических объектов в Нью-Йорке скелет молодого динозавра стал главным лотом. Он вызвал ажиотаж среди участников и был продан более чем за $30 млн.

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Скелет динозавра спровоцировал настоящую войну ставок между шестью участниками, которая продолжалась шесть минут. При предварительной оценке аукциона в $4−6 млн, этот лот является одним из всего четырех известных скелетов вида Ceratosaurus nasicornis и единственным скелетом детеныша этого вида, который напоминает тираннозавра рекса (Tyrannosaurus rex), но меньше по размеру.

Итоговая цена с учетом сборов и комиссий составила $30,5 млн. Имя покупателя не разглашается, но аукционный дом сообщил, что новый владелец планирует передать скелет в пользование научному учреждению. Эта сумма стала третьей по величине, когда-либо уплаченной за динозавра на аукционе. Рекорд принадлежит скелету стегозавра (Stegosaurus) по кличке «Апекс», проданному в прошлом году на Sotheby’s за $44,6 млн.

Части скелета цератозавра были найдены в 1996 году недалеко от Ларами, штат Вайоминг, в карьере Боун-Кэбин, известном месте добычи костей динозавров. Специалисты собрали почти 140 ископаемых костей, дополнив их скульптурными материалами, чтобы воссоздать полный скелет и подготовить его к экспозиции. Считается, что динозавр жил в позднеюрском периоде, около 150 млн лет назад. Взрослые особи цератозавров могли достигать в длину 7,6 метра.

На том же аукционе с молотка ушёл редкий метеорит с Марса — он был продан за $5,3 млн и вызвал настоящий скандал среди ученых.