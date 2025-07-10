Налоговая служба России представила актуальные данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. В обновленной версии зарегистрировано 6,4 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, что на 203 тыс. больше по сравнению с данными на июль 2024 года. Рост составил 3,2%.

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Реестр формируется на основе комплексного анализа различных данных. В расчет принимаются финансовые показатели и сведения о сотрудниках за 2024 год, актуальная информация из государственных реестров юрлиц и ИП, а также данные от других ведомств.

Доля субъектов МСП в общем количестве действующих юридических лиц и предпринимателей достигла 81,1%. Для сравнения, в период с 2022 по 2024 год этот показатель составлял 80,8%.

За первые шесть месяцев 2025 года к реестру было совершено 78,8 млн обращений. Этот инструмент позволяет государственным органам эффективнее оказывать поддержку бизнесу, а самим предпринимателям — проверять надежность потенциальных партнеров.