Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о запуске пилотного проекта, который может изменить правила игры на финансовых рынках. Впервые в официальной торговой системе США криптовалюту разрешат использовать как залог (обеспечение) при совершении сделок.

Это значит, что участники рынка смогут «закладывать» свои цифровые активы — например, Bitcoin или Etherium — чтобы получать доступ к другим финансовым инструментам.

До сих пор криптовалюта существовала в «серой зоне»: многие считали ее слишком рискованной для серьезных финансовых операций. Теперь регуляторы показывают, что готовы воспринимать цифровые активы как полноценный финансовый инструмент.

Для бизнеса это открывает новые возможности, ведь можно будет использовать имеющуюся криптовалюту без ее обязательной продажи.

Деривативы — огромная часть рынка крипто (фьючерсы, опции, хеджирование). Теперь, когда крипта признается допустимым залогом, это может привлечь огромные суммы institutional money в рынок — что часто служит «катализатором» для роста и стабильности.

Для розничного инвестора это означает, что рынок может стать менее «дикой инвестиционной тусовкой», а более профессиональным финансовым пространством — с регуляцией, правилами, большим капиталом и институциональным участием. То есть шансы на устойчивость и качество проектов / инвестиционных продуктов растут.

Проект пока пилотный, и регуляторы будут внимательно следить за его работой, чтобы убедиться, что система надежна и не создает лишних рисков. Если эксперимент окажется удачным, использование криптовалюты в качестве залога может стать обычной практикой на финансовых рынках.