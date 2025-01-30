Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru представила результаты рейтинга работодателей России за 2024 год. В него вошли 1729 компаний со всей страны, что на 15% больше, чем годом ранее и на 60% больше, чем в 2022 году. Он охватывает 41 отрасль бизнеса и 72 региона страны. В голосовании приняли участие 131 тыс. человек, которые отдали в общей сложности 686 тыс. голосов. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Руководитель рейтинга работодателей и директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова пояснила, что результаты представлены по четырем категориям, в зависимости от размера штата сотрудников — «чтобы равные конкурировали с равными».

В 2024 году аналитики hh.ru также внесли ряд изменений. Компании теперь классифицируются по 41 отрасли (вместо 24 в прошлом году). Это сделано для более релевантной оценки компаний и честной конкуренции.

Также эксперты добавили новый этап – отзывы бывших сотрудников. В результате обновилась методология оценки. HR-анкетирование и отзывы дают по 20%, оценка действующих работников и опрос соискателей — по 30%.

Сферы с самым массовым наймом — это банки, розничная торговля, IT и производство. Это во многом объясняет, почему первую двадцатку работодателей заняли представители именно этих отраслей.

Первое место в категории крупнейших компаний сохранил за собой «Альфа-Банк», набрав 123,7 балла. Банк «ВТБ» улучшил свои позиции (120,4 балла), поднявшись за год с третьего на второе место. X5 Group, год назад занимавшая предпоследнее место в топ-10, добралась в этом году до третьего (112,68 балла).

На три позиции вверх переместился «Газпромбанк» и оказался на четвертом месте (111,44 балла). Один из мировых лидеров отрасли FMCG — Mars замыкает топ-5 (111,16 балла).

Промышленный сектор представлен в первой двадцатке «Северсталью» (11 место), НЛМК (13 место), «Сибуром» (15 место) и «Свезой» (19 место). В топ-20 также вошли четыре IT-компании: «Яндекс» (6 место), «Авито» (17 место), VK (18 место) и «Контур» (20 место). Из сферы телекоммуникаций и госструктур в первой двадцатке оказались Т2 (9 место) и Правительство Москвы (14 место).

Среди компаний со штатом от 1 тыс. до 5 тыс. чел. лидером впервые стала «Лаборатория Касперского», набрав 118,74 балла. За ней следует новичок рейтинга — игорная зона «Красная Поляна» — 117,09 балла.

В первую десятку вошли также представители девелопмента (Level Group — 3 место), рекламы («СберМаркетинг» — 4 место), ИТ («2ГИС» — 5 место, Банк «Точка» — 10 место).

Топ-10 в категории средних компаний с численностью персонала от 251 до 1 тыс. человек, почти полностью обновился. Несмотря на это, «Иви» третий год подряд возглавляет рейтинг. Почти все остальные компании — новички в нем.

Второе и третье места с минимальный отрывом друг от друга делят digital-агентства Agima и RealWeb. От них не отстает «Студия Артемия Лебедева».

Замыкает первую пятерку ИЦ «Региональные Системы» из Волгограда. Медиа-платформы «Звук» и Okko занимают 6 и 9 места соответственно. «Главгосэкспертиза России» оказалась на седьмом месте, а Издательство «Эксмо» — на восьмом.

Школа управления «Сколково» стала десятой среди работодателей в этой категории.

Самые быстрорастущие и многочисленные категории рейтинга — средние и небольшие компании (от 100 до 250 человек в штате). Число участников в них выросло на треть по сравнению с 2023 годом, а количество финалистов в обеих категориях достигло 591.

Примечательно, что наиболее широко первая десятка небольших организаций представлена компаниями в сфере кибербезопасности — Cross Technologies (1 место), TS Solution (2 место), «КСБ-Софт»(7 место) и digital-агентствами Rabbit Group (4 место), RTA (8 место) и Rocket10 (10 место).

Еще четыре представителя этой отрасли вошли в топ-20 — Artox Media Digital Group (AMDG), Digital Info, «Ашманов и партнеры» и Magnetto.pro.

В дополнение к основным категориям по размеру компаний рейтинг работодателей hh.ru формирует субрейтинги. Этот инструмент позволяет соискателям оценивать и сравнивать компании по различным критериям. Бизнес же может использовать их для самодиагностики и выявления точек роста.

Так, самыми популярными у соискателей стали «Альфа-Банк», «ВТБ», «Яндекс», «Газпромбанк» и «Самокат». Субрейтинг компаний с самыми высокоразвитыми HR‑процессам возглавили Группа НЛМК, «Сибур», X5 Group, AB InBev Efes и «Северсталь».

Самые лояльные сотрудники работают в АН «АстраДом Realty, «101 Интернет», TOUCH, «СтандАрт» и Tasty Coffee. Наивысшую оценку бывших сотрудников получили АН «Мореон Инвест», «4 Колеса», AWG, Leon и Loyalty Labs.

Напомним, что на протяжении трех лет организация Tastes of Russia проводит голосование среди 500 ведущих экспертов сферы пищевой промышленности. На основе исследования был составлен рейтинг «Топ-50 лучших российских производителей продуктов питания 2024».