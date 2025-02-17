Аналитики «Авито Работы» выяснили, какие регионы России являются наиболее перспективными для трудоустройства по итогам 2024 года. В топ-3 вошли Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. При оценке регионов эксперты рассчитали соотношение средних зарплатных предложений для кандидатов за 2024 год к величине прожиточного минимума, а также учли активности соискателей и работодателей. Результаты исследования — в распоряжении редакции «Инк.».

Для того, чтобы составить рейтинг, аналитики рассчитали коэффициент привлекательности регионов. Они основывались на нескольких ключевых факторах трудоустройства, наиболее важный из которых — средняя предлагаемая зарплата. Она отражает уровень доходов в выбранном регионе.

Эксперты рассчитали соотношение этого параметра к актуальным значениям прожиточного минимума, чтобы оценить, насколько комфортно можно жить на предлагаемую сумму при учете стоимости товаров.

Другим важным индикатором стало количество вакансий на душу населения. Это значение демонстрирует активность работодателей и количество открытых позиций в регионе. Также аналитики оценили активность жителей региона и уровень конкуренции за вакансии.

Полученный результат позволяет оценить, насколько комфортны город или область для работы и жизни. Так, явным преимуществом обладают регионы, где средняя предлагаемая зарплата в 3-4 раза больше прожиточного минимума, а активность работодателей значительно превышает количество откликов на вакансии.

По итогам 2024 года Московская область заняла первое место в топе наиболее перспективных регионов для трудоустройства. При высоких зарплатных предложениях, составляющих в среднем 97 988 руб., прожиточный минимум в регионе ниже столичного уровня — 19 302 руб.

Соискателям области доступно большое количество вакансий, а активность соискателей не покрывает потребность бизнеса. Коэффициент региона составил 1,70 балла.

На втором месте в рейтинге оказалась Калужская область, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 руб. в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 руб. В этом регионе коэффициент составил 1,61.

Следом идет Татарстан, с показателем рейтинга — 1,55. В 2024 году работодатели предлагали кандидатам в среднем 80 460 руб. в месяц. При этом, прожиточный минимум в регионе в 4,5 раза ниже зарплатных предложений и составляет 15 073 руб.

В пятерку регионов с наиболее привлекательными условиями трудоустройства также вошли Липецкая и Владимирская области. Средняя ежемесячная предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила там 75 928 руб. и 79 404 руб. при прожиточном минимуме в 14 718 руб. и 17 201 руб., соответственно.

Напомним, что средняя зарплата в России за пять лет выросла в номинальном выражении в 1,8 раза — до 84 тыс. руб., следует из данных Росстата. ВВП за этот период, по итогам 2024 года, увеличился со 110 трлн до 196 трлн руб., а в 2023 году доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 8,3%.