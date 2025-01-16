Средняя зарплата в России за пять лет выросла в номинальном выражении в 1,8 раза — до 84 тыс. руб., следует из данных Росстата. ВВП за этот период, по предварительным итогам 2024 года, увеличился со 110 до 196 трлн руб., а, согласно второй оценке Росстата, в 2023 году доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 8,3%.

В среднем за последние пять лет экономика растет на 1,9% в год. Для сравнения, в 2012-2019 годах среднегодовой рост составлял около 1,4%.

Макроэкономическая ситуация в 2019 году была устойчивой — с профицитным федеральным бюджетом и инфляцией 3%. После начала пандемии правительству пришлось заниматься антикризисными мерами.

По итогам 2020 года было зафиксировано падение российской экономики на 2,7%. При этом уже в 2021 году был отмечен рост на рекордные 5,9%.

В 2022 году экономика России продемонстрировала спад на 1,2%, но уже в 2023 году рост составил 3,6%. По предварительным оценкам рост ВВП за 2024 год оценивается в 3,9-4%.

По данным Росстата, в 2019 году номинальная начисленная заработная плата составляла в среднем 48 тыс. руб. К 2025 году она практически удвоилась. Окончательной статистики за четвертый квартал 2024 года еще нет, но средний показатель по итогам первых трех кварталов составил 84 тыс. руб.

По итогам всего 2024 года сумма может оказаться еще больше. Будут учтены общий рост и декабрьские выплаты, сумма которых, как правило, обгоняет среднемесячные показатели.

За последние пять лет уровень инфляции был выше целевого показателя на 4%. Он находился в диапазоне от 4,9% в 2020 году до 11,94% в 2022 году. При этом за 2024 год зарплаты в реальном выражении и за вычетом инфляции выросли на 9%.

По данным на 16 декабря 2024 года, инфляция более чем на 0,6% превысила действующий официальный прогноз ЦБ в 8,0-8,5%. Годовая инфляция в России ускорилась с 9,32% до 9,5%.

Также в России в два раза сократился уровень безработицы. Сейчас он находится на рекордно низком уровне — 2,3%, тогда как в 2019 году был равен 4,6%. По данным ООН безработица в мире в 2024 году составила 4,9%.

Росстат по каждому году публикует четыре оценки уровня бедности — предварительную, первую, вторую и окончательную. Окончательная оценка по 2023 году будет представлена в апреле 2025 года.

В 2023 году количество граждан с доходами ниже границы бедности составило 12,2 млн человек. Наименьшее число таких жителей выявлено в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%), а больше всего их в Республике Ингушетия (27%).

Граница бедности в 2023 году составила 14 339 руб. Кроме того, медианный среднедушевой доход в целом по России составил 40,1 тыс. руб.

Ранее аналитики выяснили, что в 2025 году россияне хотели бы зарабатывать около 140 тыс. руб. в месяц. Опрос показал некоторые различия в желаемом уровне заработной платы в зависимости от региона и пола. Наиболее высокие ожидания у жителей Москвы и Московской области.