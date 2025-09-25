Молодые предприниматели в два раза чаще выбирают креативные индустрии для запуска бизнеса по сравнению с представителями старших возрастных групп. Доля предпринимателей до 35 лет в креативном секторе приближается к 11%, тогда как среди бизнесменов старше 36 лет она составляет всего 5%. Такие данные привел генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич на дискуссии «Бизнес на интеллекте» в рамках Российской креативной недели в Москве.

Photo by DISRUPTIVO on Unsplash

В сегменте молодежного предпринимательства наблюдается прямая зависимость возраста и вовлеченности в креативные индустрии: чем моложе предприниматель, тем выше вероятность выбора этой сферы.

Среди индивидуальных предпринимателей до 25 лет, которых насчитывается более 247 тысяч, в «креативке» работает 13,2%, что делает их основным драйвером роста сегмента.

Самыми популярными направлениями для молодежного бизнеса остаются реклама и PR, а также разработка программного обеспечения и ИТ. Более половины молодых предпринимателей выбирают именно эти сферы. При этом молодежь до 25 лет предпочитает рекламные и PR-проекты, тогда как предприниматели 26–35 лет чаще ориентируются на ИТ-услуги и разработку ПО.

Читайте также Зумеры предпочитают компании с публичными лидерами — опрос

Интересный тренд заключается в том, что блогосфера теряет популярность среди младших предпринимателей: лишь 5,8% молодежи до 25 лет выбирают ее в качестве основного направления, тогда как в возрастной группе 26–35 лет показатель составляет 7,5%. По мнению экспертов, это свидетельствует о смещении фокуса молодых предпринимателей на более разнообразные креативные направления.

Всего в России зарегистрировано 4,4 млн индивидуальных предпринимателей, из которых каждый четвертый — это молодой человек до 35 лет. За первые шесть месяцев 2025 года в стране появилось 287 тысяч новых молодежных ИП, что снижает средний возраст предпринимателя в секторе МСП до 36 лет.

По словам Исаевича, эти тренды подтверждают значительный потенциал молодежи в развитии креативного бизнеса и роль молодых предпринимателей как драйвера роста инновационного сектора в России.