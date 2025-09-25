Более половины (55%) соискателей в возрасте 18–24 лет при выборе работы учитывают личный бренд компании и публичность ее топ-менеджеров. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты совместного исследования платформы hh.ru и коммуникационного агентства Faves Communications. Опрос показал, что для представителей поколения Z (родившихся в 1995–2011 годах) этот фактор особенно значим, в отличие от старших возрастных групп.

Freepik

Среди респондентов старше 55 лет личный бренд руководителя важен лишь для 37%. Объясняя предпочтения, 44% опрошенных отметили повышенное доверие к компаниям с открытыми лидерами, а 11% указали на возможность гордиться таким работодателем. Кроме того, 81% респондентов независимо от возраста предпочли бы устроиться в известную на рынке фирму при прочих равных условиях.

Эксперты связывают такую разницу с особенностями информационной среды, в которой формировались зумеры. Быть медийным, открытым, заметным — важный показатель успеха для зумеров, и под началом именно таких руководителей они мечтают строить карьеру, отметила основатель Faves Communications Юлия Царева. Директор бренд-центра hh.ru Нина Осовицкая добавила, что речь идет не только о федеральных фигурах, но и о локальных лидерах, известных в конкретном регионе.

Для молодежи публичность топ-менеджера ассоциируется с социальным капиталом, измеряемым присутствием в интернете и реакциями в соцсетях, пояснил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. По словам доцента Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Андрея Шаромова, зумеры живут в цифровом пространстве, где ролевые модели успеха формируются визуальным контентом.

Работа с узнаваемым лидером расширяет профессиональный капитал сотрудников, открывая новые связи и возможности, отметила директор по управлению персоналом компании «Т1 интеграция» Екатерина Мелентьева. Молодые специалисты ищут в таких руководителях наставников и примеры для подражания, добавила декан философско-социологического факультета Института общественных наук РАНХиГС Анастасия Астахова. Эксперты также отмечают, что публичный лидер воспринимается как открытый и доступный, что снижает дистанцию и делает компанию понятнее.

Для бизнеса личный бренд топ-менеджера становится ценным активом: 54% опрошенных считают, что он приносит выгодные партнерства, 51% — доверие клиентов, 43% — облегчает привлечение специалистов. Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что команды с вдохновленными сотрудниками демонстрируют высокую лояльность и низкую текучесть кадров. Однако уход такого лидера может привести к оттоку персонала.

В то же время публичность несет риски, если она не подкреплена действиями. Ведущий эксперт «Актион финансы» Татьяна Ховрина предупредила, что расхождение слов и дел быстро подрывает авторитет. Эксперты подчеркивают, что многие успешные предприниматели предпочитают «тихий» бренд, избегая избыточных рисков.