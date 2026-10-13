«Яндекс» восстановил работу нескольких инструментов для рекламодателей и владельцев сайтов, но доступ к управлению кампаниями в «Директе» и «Яндекс Бизнесе» пока ограничен. При этом ранее запущенная реклама продолжает показываться, а установленные бюджеты соблюдаются, сообщили «Инку» в пресс-службе «Яндекс Рекламы».

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Компания разослала партнерам письмо о восстановлении рекламных сервисов после атак беспилотников на ее дата-центры. В нем сервис сообщил, что за последние два дня вернул доступ к нескольким ключевым инструментам. При этом сроки полноценного восстановления «Директа» и «Яндекс Бизнеса» компания пока не назвала.





«Сейчас уже доступны партнерский кабинет «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ), Adfox и кабинет для рекламных агентств», — говорится в письме.

В частности, в РСЯ можно управлять настройками монетизации, создавать рекламные блоки и смотреть статистику. В компании утверждают, что данные о показах и доходах сохранены, а выплаты партнерам за сентябрь идут по обычному графику. В Adfox снова можно управлять рекламой и монетизировать сайты, а в агентском кабинете доступны сведения о премиях и результаты сертификации. В то же время часть функций этих сервисов еще предстоит восстановить.

Ситуация с «Директом» и «Яндекс Бизнесом» сложнее. По данным компании, ранее запущенные рекламные кампании продолжают работать в Поиске, РСЯ и на других площадках. Система учитывает показы, клики и конверсии, сохраняет статистику и соблюдает установленные дневные и недельные бюджеты. Однако рекламодатели пока не могут зайти в личные кабинеты, изменить настройки продвижения и посмотреть актуальные отчеты.

Проблемы появились в результате повреждения трех дата-центров «Яндекса». В ночь с 7 на 8 октября был серьезно поврежден объект в Сасове Рязанской области, работа которого полностью остановилась. 9 октября пострадала часть инфраструктуры дата-центра в Калуге, а в ночь на 11 октября была остановлена работа объекта во Владимире. Компания пока не может назвать сроки восстановления оборудования.

Сбои затронули не только развлекательные сервисы. 11 октября «Яндекс» сообщал, что пользователи его платежного сервиса не могут проверить баланс, оплатить покупки или перевести деньги. Компания заверила, что записи о счетах сохранены в нескольких копиях и потерь данных не обнаружено.

Для бизнеса последствия оказались шире рекламных кабинетов. «Яндекс» договорился с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов Yandex Cloud на других площадках.

13 октября компания объявила о мерах поддержки клиентов «Яндекс 360»: сервисы для личных и корпоративных пользователей будут бесплатными до конца октября, а списания с балансов организаций на этот период приостановят.

На фоне перебоев также перенесена рекламная конференция, запланированная на 15 октября: новую дату и формат мероприятия компания обещала объявить отдельно.

В письме партнерам «Яндекс» заверил, что инженеры работают круглосуточно и возвращают сервисы поэтапно. Главным приоритетом компания назвала восстановление полного доступа к сервисам, однако конкретных сроков и условий компенсации рекламодателям в письме нет.

Что это значит для бизнеса

Пока рекламные кабинеты недоступны, компаниям сложнее оперативно управлять продвижением и оценивать его эффективность. Поэтому рекламодателям важно проверить доступные данные о расходах и результатах кампаний, сохранить имеющиеся отчеты и уточнить у «Яндекса» порядок действий на период ограничений.

Отдельный вопрос — что будет с расходами и возможными потерями бизнеса из-за невозможности управлять рекламой. В письме «Яндекс» подтверждает соблюдение заданных бюджетов и сохранность статистики, условия возмещения и сроки восстановления полного доступа остаются открытыми.

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