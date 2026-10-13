«Яндекс» восстановил работу нескольких инструментов для рекламодателей и владельцев сайтов, но доступ к управлению кампаниями в «Директе» и «Яндекс Бизнесе» пока ограничен. При этом ранее запущенная реклама продолжает показываться, а установленные бюджеты соблюдаются, сообщили «Инку» в пресс-службе «Яндекс Рекламы».
Компания разослала партнерам письмо о восстановлении рекламных сервисов после атак беспилотников на ее дата-центры. В нем сервис сообщил, что за последние два дня вернул доступ к нескольким ключевым инструментам. При этом сроки полноценного восстановления «Директа» и «Яндекс Бизнеса» компания пока не назвала.
«Сейчас уже доступны партнерский кабинет «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ), Adfox и кабинет для рекламных агентств», — говорится в письме.
В частности, в РСЯ можно управлять настройками монетизации, создавать рекламные блоки и смотреть статистику. В компании утверждают, что данные о показах и доходах сохранены, а выплаты партнерам за сентябрь идут по обычному графику. В Adfox снова можно управлять рекламой и монетизировать сайты, а в агентском кабинете доступны сведения о премиях и результаты сертификации. В то же время часть функций этих сервисов еще предстоит восстановить.
Ситуация с «Директом» и «Яндекс Бизнесом» сложнее. По данным компании, ранее запущенные рекламные кампании продолжают работать в Поиске, РСЯ и на других площадках. Система учитывает показы, клики и конверсии, сохраняет статистику и соблюдает установленные дневные и недельные бюджеты. Однако рекламодатели пока не могут зайти в личные кабинеты, изменить настройки продвижения и посмотреть актуальные отчеты.
В письме партнерам «Яндекс» заверил, что инженеры работают круглосуточно и возвращают сервисы поэтапно. Главным приоритетом компания назвала восстановление полного доступа к сервисам, однако конкретных сроков и условий компенсации рекламодателям в письме нет.
Пока рекламные кабинеты недоступны, компаниям сложнее оперативно управлять продвижением и оценивать его эффективность. Поэтому рекламодателям важно проверить доступные данные о расходах и результатах кампаний, сохранить имеющиеся отчеты и уточнить у «Яндекса» порядок действий на период ограничений.
Отдельный вопрос — что будет с расходами и возможными потерями бизнеса из-за невозможности управлять рекламой. В письме «Яндекс» подтверждает соблюдение заданных бюджетов и сохранность статистики, условия возмещения и сроки восстановления полного доступа остаются открытыми.
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