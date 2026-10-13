Новости

Реклама работает, кабинет — нет. В «Яндексе» рассказали о ходе восстановления рекламных сервисов

«Яндекс» восстановил работу нескольких инструментов для рекламодателей и владельцев сайтов, но доступ к управлению кампаниями в «Директе» и «Яндекс Бизнесе» пока ограничен. При этом ранее запущенная реклама продолжает показываться, а установленные бюджеты соблюдаются, сообщили «Инку» в пресс-службе «Яндекс Рекламы».

Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

Компания разослала партнерам письмо о восстановлении рекламных сервисов после атак беспилотников на ее дата-центры. В нем сервис сообщил, что за последние два дня вернул доступ к нескольким ключевым инструментам. При этом сроки полноценного восстановления «Директа» и «Яндекс Бизнеса» компания пока не назвала.


«Сейчас уже доступны партнерский кабинет «Рекламной сети Яндекса» (РСЯ), Adfox и кабинет для рекламных агентств», —  говорится в письме.

В частности, в РСЯ можно управлять настройками монетизации, создавать рекламные блоки и смотреть статистику. В компании  утверждают, что данные о показах и доходах сохранены, а выплаты партнерам за сентябрь идут по обычному графику. В Adfox снова можно управлять рекламой и монетизировать сайты, а в агентском кабинете доступны сведения о премиях и результаты сертификации. В то же время часть функций этих сервисов еще предстоит восстановить.

Читайте также

Беспилотники повредили второй за два дня дата-центр «Яндекса»

Ситуация с «Директом» и «Яндекс Бизнесом» сложнее. По данным компании, ранее запущенные рекламные кампании продолжают работать в Поиске, РСЯ и на других площадках. Система учитывает показы, клики и конверсии, сохраняет статистику и соблюдает установленные дневные и недельные бюджеты. Однако рекламодатели пока не могут зайти в личные кабинеты, изменить настройки продвижения и посмотреть актуальные отчеты.

  • Проблемы появились в результате повреждения трех дата-центров «Яндекса». В ночь с 7 на 8 октября был серьезно поврежден объект в Сасове Рязанской области, работа которого полностью остановилась. 9 октября пострадала часть инфраструктуры дата-центра в Калуге, а в ночь на 11 октября была остановлена работа объекта во Владимире. Компания пока не может назвать сроки восстановления оборудования. 
  • Сбои затронули не только развлекательные сервисы. 11 октября «Яндекс» сообщал, что пользователи его платежного сервиса не могут проверить баланс, оплатить покупки или перевести деньги. Компания заверила, что записи о счетах сохранены в нескольких копиях и потерь данных не обнаружено.
  • Для бизнеса последствия оказались шире рекламных кабинетов. «Яндекс» договорился с Selectel, K2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов клиентов Yandex Cloud на других площадках.
  • 13 октября компания объявила о мерах поддержки клиентов «Яндекс 360»: сервисы для личных и корпоративных пользователей будут бесплатными до конца октября, а списания с балансов организаций на этот период приостановят.
  • На фоне перебоев также перенесена рекламная конференция, запланированная на 15 октября: новую дату и формат мероприятия компания обещала объявить отдельно.

В письме партнерам «Яндекс» заверил, что инженеры работают круглосуточно и возвращают сервисы поэтапно. Главным приоритетом компания назвала восстановление полного доступа к сервисам, однако конкретных сроков и условий компенсации рекламодателям в письме нет.

Что это значит для бизнеса

Пока рекламные кабинеты недоступны, компаниям сложнее оперативно управлять продвижением и оценивать его эффективность. Поэтому рекламодателям важно проверить доступные данные о расходах и результатах кампаний, сохранить имеющиеся отчеты и уточнить у «Яндекса» порядок действий на период ограничений.

Отдельный вопрос — что будет с расходами и возможными потерями бизнеса из-за невозможности управлять рекламой. В письме «Яндекс» подтверждает соблюдение заданных бюджетов и сохранность статистики, условия возмещения и сроки восстановления полного доступа остаются открытыми.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.

Темы
2026 предприниматели реклама Россия технологии