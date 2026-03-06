Один из лидеров медийного рынка — группа Media Direction Group, занимающая восьмую строчку в списке крупнейших закупщиков рекламы, объявила о полном прекращении продвижения в Telegram. Как пояснил управляющий директор Денис Максимов, решение продиктовано стремлением неукоснительно соблюдать российское законодательство. В компании добавили, что ищут способы сохранить действенность объявлений, перенаправляя средства на другие площадки.

Участники рынка пока не торопятся с решительными действиями. Источник «Ведомостей» в одной из крупных рекламных структур сообщил, что отдельные заказчики взяли паузу на сутки в ожидании официальных пояснений от властей. В Объединении блогеров и агентств также не видят признаков повального ухода рекламодателей с двух главных цифровых площадок. Там отмечают, что предприниматели замерли в ожидании окончательных формулировок от надзорных органов.

В четверг, 5 марта, в Федеральной антимонопольной службе уточнили: размещение рекламы на ресурсах с ограниченным доступом или признанных нежелательными незаконно. В этот перечень попали Telegram, YouTube, а также WhatsApp*, Instagram* и Facebook*. В Роскомнадзоре на следующий день поддержали эту позицию, назвав ее исчерпывающей.

Под ударом оказались площадки, которые в конце прошлого года собирали около 70 процентов всего рынка размещений у создателей контента, подсчитали в рекламной группе Kokoc Group. При этом на Telegram приходилось 40 процентов, на YouTube — 30. Весь объем вложений в продвижение у блогеров в 2025 году оценивался в 50–60 млрд руб.

Участники рынка сходятся во мнении: в ближайшее время рекламодатели займут выжидательную позицию. Деньги начнут перераспределяться, но не мгновенно и не в пользу какого-то одного канала. Знатоки отрасли предсказывают, что развитие событий будет напоминать ситуацию после замедления YouTube: зрительская аудитория разделится, охваты упадут, цена соприкосновения с потребителем вырастет, а средства распылятся между «ВКонтакте», малоизвестными авторами и новыми площадками.

В рекламной группе Kokoc Group не исключают более жесткого развития событий: заказчики могут увести деньги вовсе не на другие видеоплощадки, а в поисковое продвижение, товарные агрегаторы и онлайн-витрины. Если это произойдет, рынок размещений у блогеров ждет самое серьезное падение за последние пять лет — до 15–20 процентов. Восстановление, полагают знатоки, будет неторопливым и растянется не меньше чем на год.

