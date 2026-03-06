Размещение рекламы в Telegram и на YouTube может быть расценено как нарушение законодательства о рекламе, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Об этом изданию Forbes сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС пояснили, что рекламные интеграции на этих площадках могут попадать под нарушение закона, поскольку в отношении мессенджера и видеохостинга действуют меры по ограничению доступа.

Ведомство также указало, что аналогичная правовая оценка распространяется и на рекламу в Instagram*, Facebook* и WhatsApp*. Кроме того, к нарушениям может относиться и размещение рекламных материалов в VPN-сервисах.

В ФАС добавили, что ответственность за подобные нарушения несут как рекламодатель, так и распространитель рекламы. Ведомство также рекомендовало участникам рынка провести аудит контента на площадках, доступ к которым в России ограничен.

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА), в свою очередь, заявили, что на данный момент официального запрета на размещение рекламы в Telegram не введено, а распространяемая информация может быть преждевременной. В организации также отметили, что в базе данных ФАС отсутствует дело, связанное с подобными нарушениями. Кроме того, при регистрации каналов на сайте Роскомнадзора (РКН) указано, что их владельцы имеют право публиковать рекламные материалы по запросам рекламодателей, добавили в АБА.

Однако в самом РКН позднее заявили, что считают исчерпывающими разъяснения ФАС по теме незаконности рекламы в Telegram.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2025 года выручка Telegram достигла $870 млн, увеличившись на 65% по сравнению с $525 млн за аналогичный период прошлого года. Около трети этой суммы — примерно $300 млн — компания получила благодаря так называемым эксклюзивным сделкам, тесно связанным с Toncoin, криптовалютой экосистемы Telegram. Падение Toncoin привело к чистым убыткам Telegram. Однако рост выручки произошел несмотря на то, что Telegram за этот период зафиксировал чистый убыток в размере примерно $222 млн.

10 февраля Роскомнадзор заявил, что в отношении Telegram продолжают применяться «последовательные ограничительные меры». Формально речь не идет о полной блокировке сервиса, однако для участников рекламного рынка ключевым фактором остается не юридическая формулировка, а стабильность и предсказуемость канала распространения контента.

Бизнес в целом воспринимает возможные ограничения как один из рабочих рисков. Поэтому часть рекламных бюджетов уже начали в тестовом режиме перераспределять на другие площадки — например, во «ВКонтакте», MAX и ряд альтернативных платформ. При этом участники рынка не ожидают резкого падения интереса к Telegram: ежедневная аудитория мессенджера по-прежнему превышает 74 млн пользователей, а месячная достигает примерно 93 млн.

Несмотря на действующие ограничения, реклама в запрещенных социальных сетях по-прежнему появляется. Блогеры и владельцы аккаунтов прибегают к разным способам обхода требований законодательства: публикуют рекламные сообщения без обязательной маркировки, подают их как «личные рекомендации» или размещают в формате сторис, которые исчезают через 24 часа. Такой формат делает контроль со стороны регуляторов значительно сложнее.

* принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

