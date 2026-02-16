Рынок труда в России развернулся в сторону работодателей: спрос на рабочую силу пошел на спад, а число желающих найти работу увеличивается. Такой вывод следует из данных Росстата, и эту тенденцию подтверждают рекрутинговые сервисы и эксперты, которые предупреждают, что в 2026 году соискателям придется прикладывать больше усилий для трудоустройства.

Resume Genius/Unsplash



Согласно сборнику Росстата, в декабре 2025 года компании заявили в службы занятости о 1,469 млн открытых вакансий. Это на 13% меньше, чем в декабре 2024-го. По сравнению с ноябрем падение составило 9%, а уровень безработицы подрос с 2,1 до 2,2%.

Пик кадрового голода пришелся на середину 2024 года, когда работодатели искали рекордные 2,124 млн сотрудников. После этого показатель устойчиво снижался. В Приволжском округе число вакансий рухнуло на 23%, в Центральном сократилось на 8%, а Северо-Западный округ показал рост на 8%.

В SuperJob подсчитали, что за 2025 год количество вакансий сократилось на 12%, а резюме прибавилось на 19%. Директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин уточняет, что сокращения идут в логистике, строительстве и промышленности. Работодатели избавляются от балласта и оставляют только тех, кто влияет на результаты бизнеса.

Эксперт Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Игорь Поляков считает, что дно падения спроса на труд еще не пройдено. Он обращает внимание на рост числа работающих по гражданско-правовым договорам — с нескольких сотен тысяч до 2 млн человек. Возможно, компании готовятся к сокращениям.

Профессор ВШЭ Елена Варшавская предупреждает, что к статистике Росстата стоит относиться осторожно. Компании не несут ответственности за точность данных, поэтому те, кто не пользуется госслужбами занятости, могут заполнять форму произвольно. В Минтруда пояснили, что консультанты берут в работу только вакансии, по которым работодатель просит помощи.

Исполняющий обязанности гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов отметил, что компании все чаще применяют долгосрочные стратегии найма, взаимодействуют с вузами, создают учебные центры и практикуют тихий наем. Это позволяет закрывать потребность в сотрудниках еще до открытия вакансии.

Несмотря на оговорки, общий тренд статистика отражает верно, считает Варшавская. Тем более после реформы служб занятости число компаний, добросовестно взаимодействующих с государством, могло вырасти.

